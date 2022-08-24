'MAXI GOMEZ YOLCULUĞA ÇIKACAK'

2 EYLÜL KRİTİK TARİH

SELAHATTİN BAKİ NE DEMİŞTİ?

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Sarı-lacivertli yönetim, İspanyol ekibi Valencia'da oynayan Maxi Gomez'in transferinde imza aşamasına geldi. Fenerbahçe'nin, sürpriz bir golcüyle de ilgilendiği ortaya çıktı.3 maçta 13 gol atarak taraftarlarını mutlu eden Fenerbahçe'de gol yollarındaki aktif görüntüye rağmen gündem transfer. İspanyol basını, Valencia'nın Edinson Cavani ile anlaştığını Maxi Gomez'in de İstanbul yolculuğuna çıkacağını yazdı.Al-Hilal forması giyen Moussa Marega'nın adı da sarı-lacivertliler ile anılıyor. Bir başka iddia ise yönetimin adı fazla anılmamış sürpriz bir golcüyü kadroya katmaya hazırlandığı yönünde. Yönetici Selahattin Baki'nin Adana Demir maçı sonrası yaptığı açıklama, bu iddiayı destekliyor. Taraftarlar yeni forvetin gelmesini dört gözle bekliyor. Transfer dönemi 8 Eylül'de sona erecek ancak; Avrupa Ligi'nde grup maçları için kadro listesi 2 Eylül'de UEFA'ya bildirilecek. Dolayısıyla 2 Eylül kritik bir tarih olarak öne çıkacak.Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, "Başkanımız söylemişti, transfer konusunda farklı bir yoğurt yiyişimiz var. Biz hiçbir zaman haber yaptırmayız, el altından piyasaya haber sızdırmayız. İmzalandığı zaman açıklarız. Taraftar bazen bunu iletişim bozukluğu olarak algılıyor ama transfer ciddi bir iştir. Taraftarın ağzına bir parmak bal çalarak yapılmaz. Her zaman olduğu gibi kimseye belli etmeden, karda yürüyüp izimizi belli etmeden imza attırıp açıklayacağız" ifadelerini kullanmıştı.