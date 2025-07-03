Fenerbahçe'de Kislyak defteri kapandı

CSKA Genel Müdürü Babaev, Fenerbahçe'den Kislyak için gelen teklifi kabul etmediklerini söyledi.

calendar 03 Temmuz 2025 09:42
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de Kislyak defteri kapandı
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Fenerbahçe'nin genç yetenek Matvey Kislyak için yaptığı transfer girişimine CSKA cephesinden yanıt geldi.

CSKA Genel Müdürü Babaev, Fenerbahçe'den Kislyak için gelen teklifi kabul etmediklerini söyledi.

Babaev, "Fenerbahçe ile daha önce görüşmemiz oldu. Ancak tekliften memnun kalmadık. Şimdi Matvey Kislyak'ın Türkiye'ye gitme zamanı değil. Eğer iyi bir teklifse o zaman izin verebiliriz. Bence 30 milyon euro evet iyi bir fiyat" ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon CSKA Moskova ile 33 maça çıkan Kislyak, 4 gol 1 asistlik performans sergiledi. 

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