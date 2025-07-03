Fenerbahçe'de Kislyak defteri kapandı

Fenerbahçe'nin genç yetenek Matvey Kislyak için yaptığı transfer girişimine CSKA cephesinden yanıt geldi.



CSKA Genel Müdürü Babaev, Fenerbahçe'den Kislyak için gelen teklifi kabul etmediklerini söyledi.



Babaev, "Fenerbahçe ile daha önce görüşmemiz oldu. Ancak tekliften memnun kalmadık. Şimdi Matvey Kislyak'ın Türkiye'ye gitme zamanı değil. Eğer iyi bir teklifse o zaman izin verebiliriz. Bence 30 milyon euro evet iyi bir fiyat" ifadelerini kullandı.



PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezon CSKA Moskova ile 33 maça çıkan Kislyak, 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.



