Jorge Jesus'un gelmesiyle tüm dikkatini transfere veren Fenerbahçe'de yönetim takımdan ayrılması gündemde olan Kim Min-Jae için alternatif planları hazırlamaya başladı.Geçtiğimiz sezonu müthiş bir performansla geçiren yıldız oyuncunun hem yönetim hem de teknik heyet kalmasını istese de futbolcu için ciddi tekliflerin olduğu öğrenildi.Çıkış maddesi bulunan Kim Min-Jae de iyi teklif gelmesi durumunda kariyerine Avrupa'da devam etmeye sıcak baktığı ortaya çıktı. Sarı-lacivertli futbolcu başta Serie A ekibi Napoli olmak üzere talipler söz konusu. Gianluca Di Marzio'nun haberine; göre Napoli, Kalidou Koulibaly'nin takımdan ayrılması ihtimaline karşı, transfer çalışmalarına başladı.Haberin detaylarına göre savunmada oluşacak boşluğu doldurmak isteyen İtalyan ekibinde Sportif direktör Cristiano Giuntoli, ilk hedef olarak Fenerbahçe'de forma giyen Kim Min-jae'yi belirledi.Yönetim başarılı savunmacının olası ayrıldığında minimum sıkıntı yaşamak için transfer çalışmasına başladı..Alternatifleri belirleyen yönetim, geçen sezon kiralık olarak yolladığı stoperler Caulker ve Lemos da takıma dönmesini avantaja çevirmek istiyor. Bu iki futbolcunun kamptaki performansı olası transfer çalışmalarını etkileyecek. Caulker Gaziantep'te, Lemos ise sezonu Belçika'nın Beerschot takımında geçirdi. Bu yüzden iki futbolcunun kamptaki performansına bakılacak ve ona göre yeni bir rota belirlenecek.Fenerbahçe'de Vitor Pereira gelmeden önce transfer edilen Steven Caulker, Portekizli teknik direktör tarafından beğenilmedi. 30 yaşındaki savunmacı ayağının tozuyla Gaziantep FK'nın yolunu tuttu. Steven Caulker, 2021-2022 sezonunda 27 maçta oynadı. 30 yaşındaki stoper 2 gol ve 1 asist üretti.Sarı-lacivertlilerde transfer edildiği dönemden bu yana hiçbir zaman düzenli olarak forma savaşını kazanamayan Mauricio Lemos da geride kalan sezonu takımdan ayrı geçirdi. Uruguaylı stoper Beerschot formasını 16 mücadelede giydi. 26 yaşındaki oyuncu rakip fileleri 1 kez havalandırdı.