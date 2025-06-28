Fenerbahçe transfer piyasasına hızlı girdi.
Çok fazla oyuncu ile Fenerbahçe'nin adı geçiyor ve konuşulan rakamlar onlarca milyon Euro.
TRANSFERİ O YAPIYOR
Fenerbahçe'nin transfer piyasasına bu kadar güçlü girmesinin sebebi Başkan Ali Koç. Ali Koç, bu sezon mutlaka şampiyon olmak istiyor. Transferi bizzat yapıyor.
Kadıköy'de şampiyonluk baskısı o kadar büyük ki Fenerbahçe Başkanı, deplasman toteminden bile vazgeçti. Başkan Ali Koç, yeni sezonda bütün maçlara gidecek.
BASKET FİNALİNE GİTTİ
Beşiktaş ile oynanan basketbol final serisinde zaten bunun ilk adımını attı, Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçta takımı yalnız bırakmadı. Futbolda da böyle devam edecek. Başkan Ali Koç, içeride-dışarıda her maça gidecek, her maçtan sonra konuşacak, sahnede tek başına olacak.
Çok fazla oyuncu ile Fenerbahçe'nin adı geçiyor ve konuşulan rakamlar onlarca milyon Euro.
TRANSFERİ O YAPIYOR
Fenerbahçe'nin transfer piyasasına bu kadar güçlü girmesinin sebebi Başkan Ali Koç. Ali Koç, bu sezon mutlaka şampiyon olmak istiyor. Transferi bizzat yapıyor.
Kadıköy'de şampiyonluk baskısı o kadar büyük ki Fenerbahçe Başkanı, deplasman toteminden bile vazgeçti. Başkan Ali Koç, yeni sezonda bütün maçlara gidecek.
BASKET FİNALİNE GİTTİ
Beşiktaş ile oynanan basketbol final serisinde zaten bunun ilk adımını attı, Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçta takımı yalnız bırakmadı. Futbolda da böyle devam edecek. Başkan Ali Koç, içeride-dışarıda her maça gidecek, her maçtan sonra konuşacak, sahnede tek başına olacak.
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