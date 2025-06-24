Fenerbahçe'de kampa iki yeni transfer!

Fenerbahçe'de yönetim, transferler üzerine yoğun mesai yapıyor. Başkan Ali Koç'un önderliğinde Futbol Direktörü Devin Özek ve Futbol Koordinatörü Okan Özkan görüşmelerde yer alıyor.
MOURINHO'DAN DETAYLI RAPOR
Teknik direktör Jose Mourinho, yönetime verdiği listede her bölge için detaylı bir rapor hazırladı.
SAVUNMAYA 3 TAKVİYE
Dominik Livakovic'in olası ayrılığında yerli bir kaleciyle yola devam etmek isteyen Portekizli teknik adam, savunmaya da en az 3 takviye talebinde bulunduğu ifade edildi.
Fenerbahçe yönetiminin, Sebastian Szymanski'ye gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı öğrenildi. Sarı lacivertliler, bu sebeple orta sahanın merkezinde çeşitli pozisyonlarda oynayabilen bir futbolcu da transfer etmek istiyor.
HÜCUM HATTI
Kanatlarda dünya çapında tanınan isimlerin şartlarını öğrenen sarı lacivertliler, planını hazırladı. Fenerbahçe, önümüzdeki süreçte özellikle sol kanat ve santrfor olarak da forma giyebilen futbolcular ile temasa geçecek.
KAMPA 2 TRANSFER
Jose Mourinho, 14 Temmuz'da başlayacak Portekiz kampı öncesinde en az 2 transferin gerçekleşmesini talep etti.
Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü Ön Eleme Turu'nda boy gösterecek Fenerbahçe, 8 Temmuz'da topbaşı yapacak.
MOURINHO'DAN DETAYLI RAPOR
Teknik direktör Jose Mourinho, yönetime verdiği listede her bölge için detaylı bir rapor hazırladı.
SAVUNMAYA 3 TAKVİYE
Dominik Livakovic'in olası ayrılığında yerli bir kaleciyle yola devam etmek isteyen Portekizli teknik adam, savunmaya da en az 3 takviye talebinde bulunduğu ifade edildi.
Fenerbahçe yönetiminin, Sebastian Szymanski'ye gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı öğrenildi. Sarı lacivertliler, bu sebeple orta sahanın merkezinde çeşitli pozisyonlarda oynayabilen bir futbolcu da transfer etmek istiyor.
HÜCUM HATTI
Kanatlarda dünya çapında tanınan isimlerin şartlarını öğrenen sarı lacivertliler, planını hazırladı. Fenerbahçe, önümüzdeki süreçte özellikle sol kanat ve santrfor olarak da forma giyebilen futbolcular ile temasa geçecek.
KAMPA 2 TRANSFER
Jose Mourinho, 14 Temmuz'da başlayacak Portekiz kampı öncesinde en az 2 transferin gerçekleşmesini talep etti.
Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü Ön Eleme Turu'nda boy gösterecek Fenerbahçe, 8 Temmuz'da topbaşı yapacak.
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