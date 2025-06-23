Fenerbahçe'de kamp masrafsız, gelir yüksek!

Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefleyen Fenerbahçe'nin 14 Temmuz'dan itibaren Portekiz'in Albufeira bölgesinde yapacağı iki haftalık kamp, hem oldukça renkli geçecek hem de mali açıdan hiçbir yük oluşturmayacak.



Kamp için sarı-lacivertli kulübün kasasından bir kuruş dahi çıkmayacak, aksine oynanacak hazırlık maçlarıyla önemli bir gelir elde edilecek.



İLETİŞİMİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN MİNİ TURNUVALAR YAPILACAK

Teknik direktör Jose Mourinho'nun doğduğu yere sadece 25 kilometre uzaklıkta olan Albufeira'da sarı-lacivertliler, para kazanırken takımdaşlık duygusunu en üst seviyeye taşıma fırsatı da yakalayacak. Futbolcular, kampta antrenman yapmanın yanı sıra özel olarak hazırlanan etkinliklerde boy gösterecek. Masa tenisi, plaj voleybolu ve e-spor organizasyonları ile takım içi iletişim güçlendirilecek.Sinema akşamları, barbekü partileri ve grup yarışmalarıyla oyuncular hem stres atacak hem de birbirlerine yakınlaşacak. Mourinho'nun direktifleriyle hazırlanan bu program sayesinde takım fiziksel açıdan olduğu kadar mental açıdan da zirveye taşınacak. F.Bahçe, sezona yalnızca güçlü kadroyla değil, birbirine kenetlenmiş bir şekilde girecek.