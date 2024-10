Fenerbahçe'de Jose Moruinho'nun tazminatı ne kadar?

Ortaya konan futbol ve alınan sonuçlar daha ekim ayında Avrupa'nın en büyük üç kupasını kazanma başarısı gösteren Jose Mourinho'nun kredisini tüketmeye yetti.Mourinho'nun ayrılığı halinde ne kadar tazminat alacağı hesaplanmaya başlandı. Görev yaptığı takımlardan tazminat alarak ayrılan Mourinho, 85.5 milyon Sterlinlik (yaklaşık 3 milyar 814 milyon TL) bir servete ulaştı. Fenerbahçe 'den ayrılması halinde kazanacağı rakamın 30 milyon Euro (yaklaşık 1 milyar 115 milyon TL) olması bekleniyor.Öte yandan sarı-lacivertli taraftarların büyük bir kısmı sosyal medyada Jose Mourinho'ya tepki gösterdi ve bir an önce yolların ayrılması yönde çağrıda bulundu.Fenerbahçe'de Samsunspor beraberliği birçok sorunu da beraberinde getirdi. Özellikle sezon başında büyük beklentilerle takımın başına getirilen Teknik Direktör Jose Mourinho başta taraftarlar olmak üzere camiada sorgulanmaya başladı. Portekizli çalıştırıcının eski formunun çok gerisinde kaldığı gözlenirken, özellikle ilk 11 tercihleri de eleştiri konusu oldu. Milli takım dönemini çok iyi geçiren İrfan Can Kahveci'nin Samsun deplasmanında yine yedek kalması herkesi şaşırtmıştı.Jose Mourinho, kadro tercihleri kadar maç öncesinde ve sonrasında verdiği demeçlerle de gündemden düşmemeye devam ediyor. Yedek kulübesindeki isimleri niye kullanmadığı sorularına "Oğuz neden oynamadı, İrfan neden kulübedeydi, her gün aynı soruları soruyorsunuz" cevabını vererek tepki çekti. Sarı-lacivertli takımın teknik patronu maç içindeki hamleleriyle de sorgulanıyor. Portekizli çalıştırıcının etkisiz futbola bugüne kadar çare bulamadığı, kadroyu çok fazla değiştirmediği eleştiriliyor.Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Süper Lig'de geride kalan 8 maçında 7 puan kaybeden Fenerbahçe, geçen sezonki performansının uzağında kaldı. Eski hocası İsmail Kartal idaresinde 2023-24 sezonunu 99 puanla 2. sırada tamamlayan sarı-lacivertli takım, ilk 8 haftalık periyotta puan kaybı yaşamazken, 6 maçta kalesini gole de kapatmıştı.Kartal yönetiminde Gaziantep, Samsun, Ankaragücü, Antalya, Alanya, Başakşehir, Çaykur Rize ve Kasımpaşa maçlarından oluşan 8 haftalık periyotta hanesine 24 puan yazdıran Fenerbahçe, 20 gol atarken kalesinde ise 3 gol gördü.Geçtiğimiz sezon özellikle iç sahada kaybettiği puanlarla şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de bu sezon ise son dakika golleri başa bela olmaya devam etti. Sezona Adana Demir galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, Göztepe deplasmanında 90+5'te yediği gole engel olamamış ve ilk puan kaybını yaşamıştı. Bu mücadelede ayrıca ev sahibi Göztepe, Fenerbahçe'den daha fazla isabetli şut atıp, kanatlardan daha fazla orta açmıştı.Samsunspor mücadelesi Göztepe karşılaşmasının bir benzeriydi... Ev sahibi iki kez geriye düşmesine rağmen pes etmedi. Sahadaki futbol, rakamlara da yansıdı. Fenerbahçe rakibine sadece isabetli şutta üstünlük kurdu (4'e 3). Buna karşın Samsunspor sarı-lacivertlilerin 11 ortasına 25 orta ile cevap verdi, pas isabetinde de rakibini geride bıraktı. Fenerbahçe'de yenen gollerin bir sebebinin de defans tercihleri olduğu vurgulandı. Maça Becao-Djiku ikilisi ile başlanırken, 58. dakikadan sonra Djiku'nun partneri Çağlar oldu.