Fenerbahçe'de Jorge Jesus tepkisi!

Fenerbahçe'de Alanyaspor deplasmanında hakem Mete Kalkavan'ın, Jorge Jesus'a itirazdan dolayı direkt kırmızı kart göstermesi tepki topladı. Mete Kalkavan'ın Jorge Jesus'un kendine ayrılan bölümü aşarak hakemin kararını sorgulamasından ötürü kırmızı kart verdiği belirtilse de, sarı-lacivertliler bu karara isyan etti. Ligde her teknik adamın sezon başından beri maçlarda benzer itirazları gösterdiği, ancak böyle arka arkaya cezalar almadığı savunuldu.Jorge Jesus'a ise son 4 lig maçında benzer şekilde iki kırmızı kart çıkarıldı. İlk olarak Adana Demirspor deplasmanında maç bittikten sonra Ali Palabıyık'ın yanına giderek maçın sonunda Zajc'a yapılan harekete verilmeyen faule itiraz eden Jorge Jesus'a direkt kırmızı gösterilmişti. Alanyaspor deplasmanında da Ferdi Kadıoğlu'na yapılan faule penaltı bekleyen Portekizli çalıştırıcı, Mete Kalkavan'a itiraz ettiği için ihraç edildi.Sarı-lacivertliler ayrıca, sezon başından bu yana Jorge Jesus'un hakemler konusunda hep sakin kaldığı ve hiç yıkıcı yorumlara ya da eleştirilere girmediği vurgulandı. Ancak buna karşın son dönemde tecrübeli antrenöre karşı çok rahatça kartlar çıkması, rahatsızlık yarattı. Jorge Jesus'un da özellikle bu son 2 kırmızı karta çok üzüldüğü ve tepkili olduğu bildirildi. Jesus, milli ara sonrası Beşiktaş derbisinde takımının başında olamayacak.