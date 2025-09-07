Fenerbahçe, Beşiktaş ve yurt dışından kulüplerin talip olduğu İsmail Yüksek'in geleceği hakkında kararını verdi.
Fenerbahçe, Amrabat'ın gidişinden sonra takımdaki rolü daha da büyüyen İsmail ile yoluna devam etme kararı aldı.
İsmail Yüksek'in de Fenerbahçe'den ayrılmak istemediğini ilettiği kaydedildi.
Bu sezon Fenerbahçe ile 4 maça çıkan milli oyuncu, gol katkısında bulunmadı.
