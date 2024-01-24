Fenerbahçe'de İsmail Yüksek kararı!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Olimpik Lyon ve Marsilya, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek için Fenerbahçe'ye resmi teklifi iletti. Ancak yönetim, şampiyonluğa giderken başarılı futbolcuyu satmaya sıcak bakmıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de İsmail Yüksek kararı!
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24 Ocak 2024 08:38
Fenerbahçe'de son iki sezonda yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken İsmail Yüksek, Avrupa kulüplerinin de radarına girdi. Özellikle Fransız takımlarının uzun süredir göz hapsinde tuttuğu milli futbolcu için Olimpik Lyon ve Marsilya büyük bir çekişme içerisinde.

TEKLİFLERİNİ İLETTİLER

İki kulüp de sarı-lacivertlilerin kapısını çalarken, teklif ettikleri rakamların 12-13 milyon Euro arasında olduğu öğrenildi.

FRED ETKİSİ

24 yaşındaki oyuncunun Avrupa'da oynamayı istediği kaydedilirken, Fred'in uzun süreli sakatlığının süreci etkileyebileceği belirtildi.

YÖNETİM İKİYE BÖLÜNDÜ

Fenerbahçe yönetimi içerisinde ise bir kesim, "Değerini buldu, satmalıyız" ifadesini kullanırken diğer bir kesim ise, "Şampiyonluğa giderken satmak olmaz" şeklinde yorum yapıyor. 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunan İsmail'in, kararı yönetime bıraktığı gelen haberler arasında.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 30 maça çıkan Yüksek, 1 gol 4 asistlik katkı yaptı. 

 
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