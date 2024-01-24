'de son iki sezonda yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken, Avrupa kulüplerinin de radarına girdi. Özellikle Fransız takımlarının uzun süredir göz hapsinde tuttuğu milli futbolcu içinvebüyük bir çekişme içerisinde.İki kulüp de sarı-lacivertlilerin kapısını çalarken, teklif ettikleri rakamların 12-13 milyon Euro arasında olduğu öğrenildi.24 yaşındaki oyuncunun Avrupa'da oynamayı istediği kaydedilirken, Fred'in uzun süreli sakatlığının süreci etkileyebileceği belirtildi.Fenerbahçe yönetimi içerisinde ise bir kesim,ifadesini kullanırken diğer bir kesim ise,şeklinde yorum yapıyor. 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunan İsmail'in, kararı yönetime bıraktığı gelen haberler arasında.Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 30 maça çıkan Yüksek, 1 gol 4 asistlik katkı yaptı.