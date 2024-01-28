Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Çağlar Söyüncü planı!

Trendyol Süper Lig'in lideri Fenerbahçe ara transferde Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'in ardından Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna kattı. İspanyol ekibi Atletico Madrid ile sıkı bir pazarlığa giren sarı-lacivertli yönetim, milli futbolcunun Fenerbahçe'de oynamak istemesiyle eli güçlendi, üçüncü takviyesini gerçekleştirdi.
Gece geç saatlerde İstanbul'a gelen Çağlar Söyüncü'yü, Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki ile az sayıda taraftar karşıladı. Milli futbolcu havalimanında kısa bir açıklamada bulunurken, "Türk halkı yıllardır arkamdaydı, bende üstüme düşeni yaptım. Söylenecek çok bir şey yok. Burada Türkiye'deki bütün arkadaşlarımızla aramız iyi. İnşallah sonu güzel bir şampiyonlukla bitiririz" ifadelerini kullandı.
HEMEN OYNATILMAYACAK
Teknik Direktör İsmail Kartal'ın çok istediği oyuncu için teknik heyet planını yaptı. Maç eksiği bulunan tecrübeli futbolcu ilk etapta hemen oynatılmayacak. Leonardo Bonucci'nin gelişi ve Alexander Djiku'nun Afrika Kupası'ndan dönmesiyle eli güçlenen Kartal, Çağlar Söyüncü'nün tam olarak hazır olmasıyla onu oynatacak. İsmail Kartal'ın ideal ikilisi gelecek dönemde Çağlar ile Bonucci olacak.
SON MAÇINA 23 ARALIK'TA ÇIKTI
Milli futbolcu La Liga'da son maçına 23 Aralık 2023'teki Sevilla mücadelesinde çıkarken, İspanya Kral Kupası'nda 6 Ocak'ta oynanan Lugo karşılaşmasında ise 46 dakika görev yaptı.
BONUCCI GERİ DÖNÜYOR
Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nü konuk edecek olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal'ın ilk 11'ini belirlediği öğrenildi. İleri uçtaki 5'liyi ve merkez orta sahadaki ikilisini değiştirmeyi düşünmeyen tecrübeli çalıştırıcı, Başakşehir maçında ağrıları nedeniyle riske etmediği ve kadroya almadığı Leonardo Bonucci'ye bu kez şans verecek. Stoper ikilisi Bonucci ile Djiku olacak. Sarı-lacivertli takımda bekler ise Mert Müldür ve Ferdi Kadıoğlu olacak.
Gece geç saatlerde İstanbul'a gelen Çağlar Söyüncü'yü, Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki ile az sayıda taraftar karşıladı. Milli futbolcu havalimanında kısa bir açıklamada bulunurken, "Türk halkı yıllardır arkamdaydı, bende üstüme düşeni yaptım. Söylenecek çok bir şey yok. Burada Türkiye'deki bütün arkadaşlarımızla aramız iyi. İnşallah sonu güzel bir şampiyonlukla bitiririz" ifadelerini kullandı.
HEMEN OYNATILMAYACAK
Teknik Direktör İsmail Kartal'ın çok istediği oyuncu için teknik heyet planını yaptı. Maç eksiği bulunan tecrübeli futbolcu ilk etapta hemen oynatılmayacak. Leonardo Bonucci'nin gelişi ve Alexander Djiku'nun Afrika Kupası'ndan dönmesiyle eli güçlenen Kartal, Çağlar Söyüncü'nün tam olarak hazır olmasıyla onu oynatacak. İsmail Kartal'ın ideal ikilisi gelecek dönemde Çağlar ile Bonucci olacak.
SON MAÇINA 23 ARALIK'TA ÇIKTI
Milli futbolcu La Liga'da son maçına 23 Aralık 2023'teki Sevilla mücadelesinde çıkarken, İspanya Kral Kupası'nda 6 Ocak'ta oynanan Lugo karşılaşmasında ise 46 dakika görev yaptı.
BONUCCI GERİ DÖNÜYOR
Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nü konuk edecek olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal'ın ilk 11'ini belirlediği öğrenildi. İleri uçtaki 5'liyi ve merkez orta sahadaki ikilisini değiştirmeyi düşünmeyen tecrübeli çalıştırıcı, Başakşehir maçında ağrıları nedeniyle riske etmediği ve kadroya almadığı Leonardo Bonucci'ye bu kez şans verecek. Stoper ikilisi Bonucci ile Djiku olacak. Sarı-lacivertli takımda bekler ise Mert Müldür ve Ferdi Kadıoğlu olacak.