Fenerbahçe'de kaleci Livakovic'in yaşadığı sakatlığın ardından giydiği eldivenleri bırakmayan ve başarılı bir performans sergileyen İrfan Can Eğribayat'ın formu ödüllendirilecek.
Fotomaç'ta yer alan habere göre Göztepe'den 1.2 milyon Euro'ya transfer edilen 26 yaşındaki kalecinin 2027 yılında sona erecek olan sözleşmesi uzatılacak.
2029'a KADAR UZATMAYI PLANLIYOR
Yönetim zamlı bir sözleşme ile ödüllendireceği İrfan Can'ın kontratını 2029'a kadar uzatmayı planlıyor.
Her fırsatta Fenerbahçe'de çok mutlu olduğunu söyleyen ve birinci kaleci konumuna kadar yükselen İrfan Can Eğribayat, milli takıma da göz kırpmaya başladı.
PERFORMANSI
İrfan Can Eğribayat bu sezon 17 resmi karşılaşmada Fenerbahçe'nin kalesini korurken 17 kez gol yedi. İrfan Can 7 karşılaşmada ise rakiplerine geçit vermedi.
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat kararı!
Fenerbahçe, Dominik Livakovic'in yokluğunda başarılı bir performans sergileyen İrfan Can Eğribayat'ın sözleşmesini uzatmayı planlıyor.
Fenerbahçe'de kaleci Livakovic'in yaşadığı sakatlığın ardından giydiği eldivenleri bırakmayan ve başarılı bir performans sergileyen İrfan Can Eğribayat'ın formu ödüllendirilecek.
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