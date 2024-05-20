Fenerbahçe'de inanılmaz istatistik!

Ligde deplasman mağlubiyeti olmayan tek takım Fenerbahçe, müthiş serisini Rams Park'ta da sürdürdü. Bu sezon 19 dış saha maçında 16 galibiyet ve 3 beraberliği bulunan Sarı-Lacivertliler, aynı zamanda lide son 26 karşılaşmada kaybetmedi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de inanılmaz istatistik!
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20 Mayıs 2024 13:13
Fenerbahçe bu sezon evinde her ne kadar kritik maçlarda puan kayıpları yaşasa da, dış sahada bambaşka bir performans sergiledi.

Sarı-Lacivertliler, ligin son deplasmanında Galatasaray karşısında Rams Park'ta 10 kişi kalmasına rağmen zafere uzandı ve müthiş serisini devam ettirdi.

Dış sahada yenilgisiz tek takım durumundaki Fenerbahçe, Galatasaray'ı yenerek 16. galibiyetine ulaştı. 3 maçta ise rakipleriyle berabere kaldı.

19 deplasmanda 51 puan hanesine yazdıran ve dış saha puan cetvelinde en yakın rakibi Galatasaray'ın 6 puan önünde yer alan Kanarya, son dış saha yenilgisini geçen sezon 4 Haziran'da bu statta Galatasaray'a karşı almıştı.

20 GALİBİYET, 6 BERABERLİK

Öte yandan ligde genel tabloya bakıldığında da yenilmezlik serisini 26'ya çıkartan İsmail Kartal'ın takımı, bu süreçte 20 galibiyet ve 6 beraberliğe sahip.

Son hafta öncesi Galatasaray'la puan farkını 3'e düşüren Fenerbahçe, önümüzdeki hafta ligden düşmesi kesinleşen İstanbulspor'la karşılaşacak ve şampiyonluk için Galatasaray'ın kaybetmesini bekleyecek. 

 
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