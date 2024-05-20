Fenerbahçe'de inanılmaz istatistik!

Fenerbahçe bu sezon evinde her ne kadar kritik maçlarda puan kayıpları yaşasa da, dış sahada bambaşka bir performans sergiledi.
Sarı-Lacivertliler, ligin son deplasmanında Galatasaray karşısında Rams Park'ta 10 kişi kalmasına rağmen zafere uzandı ve müthiş serisini devam ettirdi.
Dış sahada yenilgisiz tek takım durumundaki Fenerbahçe, Galatasaray'ı yenerek 16. galibiyetine ulaştı. 3 maçta ise rakipleriyle berabere kaldı.
19 deplasmanda 51 puan hanesine yazdıran ve dış saha puan cetvelinde en yakın rakibi Galatasaray'ın 6 puan önünde yer alan Kanarya, son dış saha yenilgisini geçen sezon 4 Haziran'da bu statta Galatasaray'a karşı almıştı.
20 GALİBİYET, 6 BERABERLİK
Öte yandan ligde genel tabloya bakıldığında da yenilmezlik serisini 26'ya çıkartan İsmail Kartal'ın takımı, bu süreçte 20 galibiyet ve 6 beraberliğe sahip.
Son hafta öncesi Galatasaray'la puan farkını 3'e düşüren Fenerbahçe, önümüzdeki hafta ligden düşmesi kesinleşen İstanbulspor'la karşılaşacak ve şampiyonluk için Galatasaray'ın kaybetmesini bekleyecek.
Sarı-Lacivertliler, ligin son deplasmanında Galatasaray karşısında Rams Park'ta 10 kişi kalmasına rağmen zafere uzandı ve müthiş serisini devam ettirdi.
Dış sahada yenilgisiz tek takım durumundaki Fenerbahçe, Galatasaray'ı yenerek 16. galibiyetine ulaştı. 3 maçta ise rakipleriyle berabere kaldı.
19 deplasmanda 51 puan hanesine yazdıran ve dış saha puan cetvelinde en yakın rakibi Galatasaray'ın 6 puan önünde yer alan Kanarya, son dış saha yenilgisini geçen sezon 4 Haziran'da bu statta Galatasaray'a karşı almıştı.
20 GALİBİYET, 6 BERABERLİK
Öte yandan ligde genel tabloya bakıldığında da yenilmezlik serisini 26'ya çıkartan İsmail Kartal'ın takımı, bu süreçte 20 galibiyet ve 6 beraberliğe sahip.
Son hafta öncesi Galatasaray'la puan farkını 3'e düşüren Fenerbahçe, önümüzdeki hafta ligden düşmesi kesinleşen İstanbulspor'la karşılaşacak ve şampiyonluk için Galatasaray'ın kaybetmesini bekleyecek.