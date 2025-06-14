Fenerbahçe'de hedef Riccardo Orsolini

Fenerbahçe, Bologna forması giyen Riccardo Orsolini ile ilgileniyor. Bologna ve 28 yaşındaki oyuncu ise ayrılığa sıcak bakmıyor.

calendar 14 Haziran 2025 17:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de hedef Riccardo Orsolini
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertliler, özellikle Dusan Tadic ve Edin Dzeko gibi isimlerin ayrılmasının ardından hücum hattına önemli takviyeler yapmayı planlıyor.

FENERBAHÇE'NİN LİSTESİNDE

Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden birinin de Bologna forması giyen Riccardo Orsolini olduğu yazıldı.

DAZN'da yer alan habere göre, 28 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun listesinde yer alıyor.

AYRILIĞA İZİN YOK

Bologna ve Orsolini'nin ise şu anda ayrılığa sıcak bakmadığı yazıldı.

SEZON PERFORMANSI

Her iki kanatta da forma giyebilen Orsolini, Bologna'da geride kalan sezonda 40 maçta 17 gol attı ve 5 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Orsolini'nin Bologna ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.


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