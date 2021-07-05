Fenerbahçe, Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun görevden ayrılması sonucu takımdan kalma kararı alan Gustavo'nun yedeğini buldu. Gelen son haberlere göre, Fenerbahçe yönetiminin gündemine Atakan Çankaya isminin geldiği öğrenildi.



Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın gelişinin ardından gözler Luiz Gustavo'ya çevrilmiş durumda. Emre Belözoğlu tarafından yedek bırakldığı için takımdan ayrılma kararı alan Brezilyalı futbolcunun Pereira'nın sisteminde yıldızlaşması bekleniyor.



YÖNETİM YERLİ BİR İSİME YÖNELDİ



Gustavo'nun takımda kalma kararından memnun olan yönetim ise flaş bir hamle yaptı. Geçen sezon Erol Bulut döneminde Brezilyalı yıldızın yokluğunda yaşanan 6 numara sıkıntısını dikkate alan Sarı-Lacivertliler bu bölge için alternatif futbolcu arayışına başladı.



Ancak yönetim yeni yabancı kuralı nedeniyle Gustavo'yu yerli bir isimle yedeklemeyi düşünüyor.



Bu konuda scout ekibi ile birlikte çalışmalara başlayan Fenerbahçe yönetiminin gündemine Atakan Çankaya isminin geldiği öğrenildi. Geçen sezon Ankaragücü formasıyla etkileyici bir performans gösteren 23 yaşındaki futbolcu hem 6 numara hem de stoper pozisyonunda görev yapıyor.



Atakan Çankaya geçen sezon Süper Lig'de 24 maçta 1682 dakika süre alırken 1 gol kaydetti. Ankaragücü'nün küme düşmesinden dolayı transferin düşük bir maliyete bitirilmesi de bekleniyor.



