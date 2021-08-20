Fenerbahçe'de Enner Valencia sürprizi!

Fenerbahçe'de Enner Valencia, cuma sabahı gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı.
Adana Demirspor müsabakası hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanan başarılı futbolcu, ligin açılış mücadelesinde takımını yalnız bırakmıştı.
Sakatlığını atlatan 31 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Vitor Pereira'nın görev vermesi durumunda Süper Lig'in ikinci haftasında oynanacak Fraport TAV Antalyaspor maçında forma giyebilecek.
Adana Demirspor müsabakası hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanan başarılı futbolcu, ligin açılış mücadelesinde takımını yalnız bırakmıştı.
Sakatlığını atlatan 31 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Vitor Pereira'nın görev vermesi durumunda Süper Lig'in ikinci haftasında oynanacak Fraport TAV Antalyaspor maçında forma giyebilecek.