Fenerbahçe'de Enner Valencia sürprizi!

Sakatlığı nedeniyle Adana Demirspor ve Helsinki maçlarında oynayamayan Enner Valencia, Antalyaspor maçı öncesi takımla antrenmanlara başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de Enner Valencia sürprizi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ağustos 2021 12:37
Fenerbahçe'de Enner Valencia, cuma sabahı gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı.

Adana Demirspor müsabakası hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanan başarılı futbolcu, ligin açılış mücadelesinde takımını yalnız bırakmıştı.

Sakatlığını atlatan 31 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Vitor Pereira'nın görev vermesi durumunda Süper Lig'in ikinci haftasında oynanacak Fraport TAV Antalyaspor maçında forma giyebilecek. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.