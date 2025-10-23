Fenerbahçe'de En-Nesyri kararı!

Fenerbahçe'de Avrupa Ligi'ndeki Stuttgart maçı öncesi teknik direktörü Domenico Tedesco, ileri uçta görev yapacak ismi belirledi.
EN-NESYRI, GÖREV ALACAK
Süper Lig'de oynanan Karagümrük maçında yerini Anderson Talisca'ya kaptıran Youssef En-Nesyri, Stuttgart karşısında ilk on birde çıkacak. Tedesco, görev aldığı son altı maçta gol sevinci yaşayamayan Faslı yıldızı as olarak sahaya sürecek.
Talisca ise Alman ekibine karşı yedek olarak soyunacak. Bu sezon Avrupa'da 1 gol, 1 asistle oynayan En-Nesyri en son 21 Eylül'deki Alanya maçında ağları havalandırmıştı.
PERFORMANSI
Bu sezon sarı-lacivertli takımda 15 maçta forma giyen 28 yaşındaki yıldız golcü, 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
