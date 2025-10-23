23 Ekim
Fenerbahçe-VfB Stuttgart
19:45
23 Ekim
Samsunspor-Dynamo Kiev
22:00
23 Ekim
Feyenoord-Panathinaikos
17:30
23 Ekim
C.Palace-AEK Larnaca
22:00
23 Ekim
Haecken-Rayo Vallecano
19:45
23 Ekim
Rapid Wien-Fiorentina
19:45
23 Ekim
Strasbourg-Jagiellonia Bialystok
19:45
23 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
19:45
23 Ekim
Alkmaar-Slovan Bratislava
19:45
23 Ekim
Shakhtar-Legia Warszawa
19:45
23 Ekim
Maccabi Tel Aviv-FC Midtjylland
22:00
23 Ekim
Celtic-Sturm Graz
22:00
23 Ekim
Young Boys-Ludogorets
22:00
23 Ekim
N. Forest-FC Porto
22:00
23 Ekim
Freiburg-FC Utrecht
22:00
23 Ekim
Celta Vigo-Nice
22:00
23 Ekim
Malmö FF-Dinamo Zagreb
22:00
23 Ekim
Lille-PAOK
22:00
23 Ekim
Roma-Viktoria Plzen
22:00
23 Ekim
Go Ahead Eagles-Aston Villa
19:45
23 Ekim
Brann-Rangers
19:45
23 Ekim
Genk-Real Betis
19:45
23 Ekim
FCSB-Bologna
19:45
23 Ekim
Lyon-Basel
19:45
23 Ekim
Braga-FK Crvena Zvezda
19:45
23 Ekim
RB Salzburg-Ferencvaros
19:45
23 Ekim
Mainz 05-Zrinjski Mostar
22:00

Fenerbahçe'de En-Nesyri kararı!

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Stuttgart maçı için forvette oynayacak ismi belirlendi.

calendar 23 Ekim 2025 09:59
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Avrupa Ligi'ndeki Stuttgart maçı öncesi teknik direktörü Domenico Tedesco, ileri uçta görev yapacak ismi belirledi.

EN-NESYRI, GÖREV ALACAK

Süper Lig'de oynanan Karagümrük maçında yerini Anderson Talisca'ya kaptıran Youssef En-Nesyri, Stuttgart karşısında ilk on birde çıkacak. Tedesco, görev aldığı son altı maçta gol sevinci yaşayamayan Faslı yıldızı as olarak sahaya sürecek.

Talisca ise Alman ekibine karşı yedek olarak soyunacak. Bu sezon Avrupa'da 1 gol, 1 asistle oynayan En-Nesyri en son 21 Eylül'deki Alanya maçında ağları havalandırmıştı.

PERFORMANSI

Bu sezon sarı-lacivertli takımda 15 maçta forma giyen 28 yaşındaki yıldız golcü, 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
