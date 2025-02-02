Fenerbahçe'de Diouf için çalışmalar başladı!

Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in Napoli ile anlaşmasının ardından Slavia Prag forması giyen El Hadji Malick Diouf'un transferi için çalışmalara başladı.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'de Diouf için çalışmalar başladı!
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02 Şubat 2025 10:13
Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in Napoli ile anlaşmasının ardından Fransız futbolcunun yerini doldurmak için harekete geçiyor.

Sarı-lacivertliler, Slavia Prag forması giyen El Hadji Malick Diouf ile ilgileniyor.

Fenerbahçe, 20 yaşındaki futbolcunun transferi için çalışmalara başladı. Sarı-lacivertliler, Diouf'a özellikle Premier Lig'den de ilgi olması nedeniyle bu transferde elini çabuk tutmak istiyor.

Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen Diouf'un kulübü Slavia Prag ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Slavia Prag'da bu sezon 30 maçta süre bulan Diouf, 6 gol attı ve 4 asist yaptı.

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