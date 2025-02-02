Fenerbahçe'de Diouf için çalışmalar başladı!

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Sarı-lacivertliler, Slavia Prag forması giyen El Hadji Malick Diouf ile ilgileniyor.
Fenerbahçe, 20 yaşındaki futbolcunun transferi için çalışmalara başladı. Sarı-lacivertliler, Diouf'a özellikle Premier Lig'den de ilgi olması nedeniyle bu transferde elini çabuk tutmak istiyor.
Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen Diouf'un kulübü Slavia Prag ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Slavia Prag'da bu sezon 30 maçta süre bulan Diouf, 6 gol attı ve 4 asist yaptı.
Sarı-lacivertliler, Slavia Prag forması giyen El Hadji Malick Diouf ile ilgileniyor.
Fenerbahçe, 20 yaşındaki futbolcunun transferi için çalışmalara başladı. Sarı-lacivertliler, Diouf'a özellikle Premier Lig'den de ilgi olması nedeniyle bu transferde elini çabuk tutmak istiyor.
Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen Diouf'un kulübü Slavia Prag ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Slavia Prag'da bu sezon 30 maçta süre bulan Diouf, 6 gol attı ve 4 asist yaptı.