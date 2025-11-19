Fenerbahçe'de çifte satış hedefi: 15 milyon euro

Fenerbahçe'de sezon başında kiralık olarak gönderilen Sofyan Amrabat ve Diego Carlos, gittikleri takımlarda gösterdikleri başarılı performanslarla dikkat çekiyor.
10 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI
Hem Real Betis hem de Como, oyuncuların bonservisini alma konusunda resmi adımlar atmaya hazırlanıyor. Real Betis, Amrabat için 10 milyon euroyu gözden çıkardı. İspanyol temsilcisinin sunduğu bu rakam, sarı-lacivertliler tarafından olumlu karşılandı. Betis'in sezonun ilk yarısındaki performansından oldukça memnun olduğu Faslı orta saha için sürecin kısa sürede sonuçlanabileceği belirtiliyor.
PAZARLIKLAR HIZLANACAK
İtalya Serie A ekibi Como da Diego Carlos için masada. Sezon başında Fenerbahçe'den Como'ya kiralanan ve formuyla beğeni toplayan 32 yaşındaki Brezilyalı stoperin bonservisini almak isteyen İtalyan kulübü, girişimlerini sürdürüyor. Fenerbahçe yönetimi ise geçen sezonun devre arasında 12 milyon Euro ödenen Diego Carlos için 5 milyon Euro bonservis talep ediyor. Taraflar arasındaki pazarlıkların önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.
15 MİLYON EURO GELİR
Fenerbahçe, iki oyuncudan toplamda 15 milyon Euro'ya yakın bir gelir elde etmeyi planlıyor. Bu kaynağın, hem devre arası hem de gelecek yaz transfer döneminde kulübün elini ciddi şekilde güçlendirmesi öngörülüyor.
