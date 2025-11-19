26 Kasım
Kastamonuspor-Altınordu
13:00
26 Kasım
İnegölspor-İskenderunspor
13:00
26 Kasım
Bucaspor 1928-Adana 01 FK
14:00
26 Kasım
Kepezspor-24 Erzincanspor
14:00
26 Kasım
Şanlıurfaspor-Batman Petrolspor
15:00
26 Kasım
Ankaraspor-Ankaragücü
15:00
26 Kasım
Beykoz Anadoluspor-Elazığspor
15:00
26 Kasım
Karaman FK-Karacabey Belediyespor
15:00
26 Kasım
Muğlaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
15:00

Fenerbahçe'de çifte satış hedefi: 15 milyon euro

Fenerbahçe, kiralık gönderdiği Sofyan Amrabat ve Diego Carlos için Betis ve Como'dan gelen tekliflerle toplamda yaklaşık 15 milyon euro gelir hedefliyor.

calendar 19 Kasım 2025 10:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de çifte satış hedefi: 15 milyon euro
Fenerbahçe'de sezon başında kiralık olarak gönderilen Sofyan Amrabat ve Diego Carlos, gittikleri takımlarda gösterdikleri başarılı performanslarla dikkat çekiyor.

10 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

Hem Real Betis hem de Como, oyuncuların bonservisini alma konusunda resmi adımlar atmaya hazırlanıyor. Real Betis, Amrabat için 10 milyon euroyu gözden çıkardı. İspanyol temsilcisinin sunduğu bu rakam, sarı-lacivertliler tarafından olumlu karşılandı. Betis'in sezonun ilk yarısındaki performansından oldukça memnun olduğu Faslı orta saha için sürecin kısa sürede sonuçlanabileceği belirtiliyor.


PAZARLIKLAR HIZLANACAK

İtalya Serie A ekibi Como da Diego Carlos için masada. Sezon başında Fenerbahçe'den Como'ya kiralanan ve formuyla beğeni toplayan 32 yaşındaki Brezilyalı stoperin bonservisini almak isteyen İtalyan kulübü, girişimlerini sürdürüyor. Fenerbahçe yönetimi ise geçen sezonun devre arasında 12 milyon Euro ödenen Diego Carlos için 5 milyon Euro bonservis talep ediyor. Taraflar arasındaki pazarlıkların önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.

15 MİLYON EURO GELİR

Fenerbahçe, iki oyuncudan toplamda 15 milyon Euro'ya yakın bir gelir elde etmeyi planlıyor. Bu kaynağın, hem devre arası hem de gelecek yaz transfer döneminde kulübün elini ciddi şekilde güçlendirmesi öngörülüyor. 

 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
