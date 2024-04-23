Fenerbahçe'de büyük isyan!

Zorlu Sivasspor deplasmanında iki puanı çimlere gömen Fenerbahçe'de taraftarlar, hem yönetime hem de teknik direktör İsmail Kartal'a büyük tepki gösterdi.
Eleştirilerin hedefindeki başkan Ali Koç için "Önce takım Türkiye Kupası'ndan elendi. Sonra Süper Kupa'yı Galatasaray'a ellerinle teslim ettin. Avrupa'ya havlu attın. Ligde artık şampiyonluk mucizelere bağlı. Kongrede sakın aday olma..." şeklinde yorumlar yapıldı. Teknik direktör İsmail Kartal'a da yaptığı değişiklikler nedeniyle büyük öfke vardı.
'90+12'DE DEĞİŞİKLİK Mİ YAPILIR'
Tecrübeli hocaya, "Sonumuzu getirdin, hiçbir zaman bu takıma yeteri kadar güvenmedin" ifadeleriyle sitem eden taraftarların odağında ise 90+12'de yapılan değişiklik vardı. İrfan Can Kahveci çıkıp Joshua King oyuna girerken, bunun sebebine kimsenin anlam veremediği yorumları dikkat çekti. "Süper Kupa gitti, Konferans Ligi gitti, Süper Lig de gidiyor, Ali Koç ve İsmail Kartal bunun başsorumlularıdır" mesajı en çok paylaşılan ifadeler oldu.
Eleştirilerin hedefindeki başkan Ali Koç için "Önce takım Türkiye Kupası'ndan elendi. Sonra Süper Kupa'yı Galatasaray'a ellerinle teslim ettin. Avrupa'ya havlu attın. Ligde artık şampiyonluk mucizelere bağlı. Kongrede sakın aday olma..." şeklinde yorumlar yapıldı. Teknik direktör İsmail Kartal'a da yaptığı değişiklikler nedeniyle büyük öfke vardı.
'90+12'DE DEĞİŞİKLİK Mİ YAPILIR'
Tecrübeli hocaya, "Sonumuzu getirdin, hiçbir zaman bu takıma yeteri kadar güvenmedin" ifadeleriyle sitem eden taraftarların odağında ise 90+12'de yapılan değişiklik vardı. İrfan Can Kahveci çıkıp Joshua King oyuna girerken, bunun sebebine kimsenin anlam veremediği yorumları dikkat çekti. "Süper Kupa gitti, Konferans Ligi gitti, Süper Lig de gidiyor, Ali Koç ve İsmail Kartal bunun başsorumlularıdır" mesajı en çok paylaşılan ifadeler oldu.