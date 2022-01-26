Fenerbahçe'de Berke Özer'e terapi

Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Antalya'daki kampta genç kaleci Berke Özer ile özel olarak ilgilenerek moral vermeye çalışacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de Berke Özer'e terapi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ocak 2022 09:22
Berke Özer
Berke Özer
Fenerbahçe
Altay Bayındır'ın omuz sakatlığı, Berke Özer'in kaleye geçmesini sağlamıştı. 21 yaşındaki file bekçisi zaman zaman iyi maçlar çıkarsa da yediği hatalı gollerle de dikkat çekti.

Berke son olarak Sivasspor maçında Pedro Henrique'nin frikikten müthiş vuruşunda çaresiz kalmış, taraftarların sert tepkisi sonrası sosyal medya hesaplarını kapatmıştı. İsmail Kartal, Antalya'daki kampta genç kaleciyle özel olarak ilgilenerek moral vermeye çalışacak. Berke Özer, bu sezon 17 maçın 5'inde kalesini kapattı, 18 gol yedi. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.