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Fenerbahçe'de ayrılık sinyali: Omar Fayed!

Fenerbahçe, kiralık olarak Beerschot'ta forma giyen Omar Fayed'e "kulüp bul" mesajı verdi.

calendar 13 Mayıs 2025 10:54
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de ayrılık sinyali: Omar Fayed!
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Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor.

Bonservisi sarı-lacivertlilerde olan ve başka takımlarda kiralık olarak forma giyen isimlerin geleceği merak ediliyor.

Son olarak o isimlerden biriyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

KULÜP BUL OMAR

Fenerbahçe, Belçika ekibi Beerschot'ta kiralık olarak forma giyen Omar Fayed'i yeni sezonda da takımda düşünmüyor.

Sarı-lacivertli idareciler, oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi ve "Kulüp bulun" talimatını verdi.

Omar'ın kulüp bulması halinde bonservisinde kolaylık sağlanacak. 

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