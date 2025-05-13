Fenerbahçe'de ayrılık sinyali: Omar Fayed!

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Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor.
Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor.
Bonservisi sarı-lacivertlilerde olan ve başka takımlarda kiralık olarak forma giyen isimlerin geleceği merak ediliyor.
Son olarak o isimlerden biriyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
KULÜP BUL OMAR
Fenerbahçe, Belçika ekibi Beerschot'ta kiralık olarak forma giyen Omar Fayed'i yeni sezonda da takımda düşünmüyor.
Sarı-lacivertli idareciler, oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi ve "Kulüp bulun" talimatını verdi.
Omar'ın kulüp bulması halinde bonservisinde kolaylık sağlanacak.