Fenerbahçe'de ayrılık için tüm olasılıklar masada

Fenerbahçe, sezon başında kadrosuna kattığı Gustavo Henrique ile yollarını ayırmak istiyor.
Sarı-lacivertliler, kiralık sözleşmesinde satın alma maddesi yer alan Brezilyalı futbolcu ile ayrılık için tüm seçenekleri değerlendiriyor.
Fenerbahçe, 29 yaşındaki futbolcuyu sezon başında Flamengo'dan kadrosuna katmıştı.
Fenerbahçe forması altında 22 maça çıkan Gustavo Henrique, 3 kez fileleri havalandırdı. Deneyimli oyuncu, devre arasındaki Samet Akaydin hamlesinin ardından iyice gözden düşmüştü.
Sarı-lacivertliler, kiralık sözleşmesinde satın alma maddesi yer alan Brezilyalı futbolcu ile ayrılık için tüm seçenekleri değerlendiriyor.
Fenerbahçe, 29 yaşındaki futbolcuyu sezon başında Flamengo'dan kadrosuna katmıştı.
Fenerbahçe forması altında 22 maça çıkan Gustavo Henrique, 3 kez fileleri havalandırdı. Deneyimli oyuncu, devre arasındaki Samet Akaydin hamlesinin ardından iyice gözden düşmüştü.
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