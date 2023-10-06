Fenerbahçe'de Alman hakeme büyük tepki

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki 2-1'lik Spartak Trnava zaferinde Alman hakem Sascha Stegemann, skandal kararlarıyla saç-baş yoldurdu.
Karşılaşmada Fenerbahçe lehine 3 net penaltı pozisyonunu es geçen hakem Stegemann'a, sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük tepki gösterildi.
Özellikle ilk yarıda penaltı bekleyen Batshuayi'nin itirazları sonrası sarı kart görmesi tepki çekti
Karşılaşmada Fenerbahçe lehine 3 net penaltı pozisyonunu es geçen hakem Stegemann'a, sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük tepki gösterildi.
Özellikle ilk yarıda penaltı bekleyen Batshuayi'nin itirazları sonrası sarı kart görmesi tepki çekti