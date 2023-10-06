Fenerbahçe'de Alman hakeme büyük tepki

Fenerbahçe'nin Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup ettiği maçta Alman hakem Stegemann'ın kararları tepki çekti.

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Fenerbahçe'de Alman hakeme büyük tepki
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06 Ekim 2023 13:28
Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki 2-1'lik Spartak Trnava zaferinde Alman hakem Sascha Stegemann, skandal kararlarıyla saç-baş yoldurdu.

Karşılaşmada Fenerbahçe lehine 3 net penaltı pozisyonunu es geçen hakem Stegemann'a, sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük tepki gösterildi.

Özellikle ilk yarıda penaltı bekleyen Batshuayi'nin itirazları sonrası sarı kart görmesi tepki çekti

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