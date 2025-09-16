Fenerbahçe'de Alanyaspor öncesi 8 eksik

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında 17 Eylül Çarşamba günü sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.
9 Ağustos Cumartesi günü oynanması planlanan karşılaşma, sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi mücadelesi nedeniyle ertelenmişti.
8 EKSİK
Fenerbahçe, kritik mücadelede 8 yıldızından yoksun olarak sahaya çıkacak.
LİSANS SORUNU YAŞAYANLAR
Karşılaşmanın oynanacağı tarihten sonra lisansı çıkarılan Dorgeles Nene, Ederson, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu, Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.
SAKATLAR
Sakatlıkları süren Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Yiğit Efe Demir ve Edson Alvarez de karşılaşmada görev alamayacak.
OYNAMASI BEKLENİYOR
Benfica maçında yaşadığı sakatlığın ardından idmanlara başlayan Nelson Semedo'nun karşılaşmada oynaması bekleniyor.
9 Ağustos Cumartesi günü oynanması planlanan karşılaşma, sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi mücadelesi nedeniyle ertelenmişti.
8 EKSİK
Fenerbahçe, kritik mücadelede 8 yıldızından yoksun olarak sahaya çıkacak.
LİSANS SORUNU YAŞAYANLAR
Karşılaşmanın oynanacağı tarihten sonra lisansı çıkarılan Dorgeles Nene, Ederson, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu, Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.
SAKATLAR
Sakatlıkları süren Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Yiğit Efe Demir ve Edson Alvarez de karşılaşmada görev alamayacak.
OYNAMASI BEKLENİYOR
Benfica maçında yaşadığı sakatlığın ardından idmanlara başlayan Nelson Semedo'nun karşılaşmada oynaması bekleniyor.