16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
19:45
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
19:45
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
22:00
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
22:00
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
22:00
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
22:00
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
21:45
16 Eylül
C.Palace-Millwall
22:00
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
22:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
21:00
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
21:00
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
21:00
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
21:00
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
19:00
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
0-0DA
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
18:45
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
20:45
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
01:30
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
03:35
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
20:00

Fenerbahçe'de Alanyaspor öncesi 8 eksik

Fenerbahçe, Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Alanyaspor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, kritik mücadelede 8 yıldızından yoksun olarak sahaya çıkacak.

calendar 15 Eylül 2025 16:11 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2025 15:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Alanyaspor öncesi 8 eksik
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında 17 Eylül Çarşamba günü sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.

9 Ağustos Cumartesi günü oynanması planlanan karşılaşma, sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi mücadelesi nedeniyle ertelenmişti.

8 EKSİK

Fenerbahçe, kritik mücadelede 8 yıldızından yoksun olarak sahaya çıkacak.

LİSANS SORUNU YAŞAYANLAR


Karşılaşmanın oynanacağı tarihten sonra lisansı çıkarılan Dorgeles Nene, Ederson, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu, Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.

SAKATLAR

Sakatlıkları süren Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Yiğit Efe Demir ve Edson Alvarez de karşılaşmada görev alamayacak.

OYNAMASI BEKLENİYOR

Benfica maçında yaşadığı sakatlığın ardından idmanlara başlayan Nelson Semedo'nun karşılaşmada oynaması bekleniyor.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
