Fenerbahçe'de 9 yabancıya veda!

Fenerbahçe'yi bu yaz en çok zorlayacak konuların başında yabancı oyuncu sayısı geliyor.
Yeni kuralla yabancı oyuncu sayısı 12'ye iniyor. Kiralık olarak gönderilenler dahil sarı-lacivertlilerin kadrosundaki yabancı oyuncu sayısı ise 21. Bunlardan 3'ü (Miguel Crespo - Rayo Vallecano, Lincoln Henrique - Bragantino, Joao Pedro - Gremio) zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla kiralandı.
Bu isimler dönerse Fenerbahçe'nin 9 yabancı oyuncu ile yollarını ayırması gerekiyor. Yeni yabancı transferi durumunda bu sayı artabilir.
Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Leonardo Bonucci'nin sözleşmesi ise sezon sonunda bitiyor.
Yeni kuralla yabancı oyuncu sayısı 12'ye iniyor. Kiralık olarak gönderilenler dahil sarı-lacivertlilerin kadrosundaki yabancı oyuncu sayısı ise 21. Bunlardan 3'ü (Miguel Crespo - Rayo Vallecano, Lincoln Henrique - Bragantino, Joao Pedro - Gremio) zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla kiralandı.
Bu isimler dönerse Fenerbahçe'nin 9 yabancı oyuncu ile yollarını ayırması gerekiyor. Yeni yabancı transferi durumunda bu sayı artabilir.
Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Leonardo Bonucci'nin sözleşmesi ise sezon sonunda bitiyor.
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