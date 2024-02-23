Fenerbahçe'de 9 yabancıya veda!

Fenerbahçe'yi yaz aylarında yabancı oyuncu konusunda zor bir dönem bekliyor. Sarı-lacivertliler, 9 oyuncu ile yollarını ayırabilir.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de 9 yabancıya veda!
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23 Şubat 2024 11:11
Fenerbahçe'yi bu yaz en çok zorlayacak konuların başında yabancı oyuncu sayısı geliyor.

Yeni kuralla yabancı oyuncu sayısı 12'ye iniyor. Kiralık olarak gönderilenler dahil sarı-lacivertlilerin kadrosundaki yabancı oyuncu sayısı ise 21. Bunlardan 3'ü (Miguel Crespo - Rayo Vallecano, Lincoln Henrique - Bragantino, Joao Pedro - Gremio) zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla kiralandı.

Bu isimler dönerse Fenerbahçe'nin 9 yabancı oyuncu ile yollarını ayırması gerekiyor. Yeni yabancı transferi durumunda bu sayı artabilir.

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Leonardo Bonucci'nin sözleşmesi ise sezon sonunda bitiyor.

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