Fenerbahçe'de 3 isme tepki!

Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta üç isim tribünlerin tepkisine maruz kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de 3 isme tepki!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Aralık 2021 20:30
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelirken sarı-lacivertli taraftar üç isme tepki gösterdi.

Fenerbahçeli taraftarlar, mücadele golü atan Novak'a asist yapmasına rağmen Mert Hakan'a ve karşılaşmanın 58. dakikasında yerini Pelkas'a bırakan İrfan Can Kahveci'ye tepki gösterdi.

Fenerbahçe'de ayrıca Serdar Dursun da tepki gören isimlerden biri oldu.

Öte yandan sarı-lacivertlilerde karşılaşmanın 68. dakikasında yerini Zajc'a bırakan Crespo oyundan alkışlarla çıktı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.