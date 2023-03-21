Fenerbahçe, Çankaya Üniversitesi ile karşılaşacak

Fenerbahçe Alagöz Holding, erteleme maçında Çankaya Üniversitesi'ni konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, Çankaya Üniversitesi ile karşılaşacak
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21 Mart 2023 13:43
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. hafta erteleme maçında çarşamba günü Çankaya Üniversitesi'yle karşılaşacak.

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 14.00'te başlayacak.

Oynadığı 22 maçta 19 galibiyet ve 3 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip, ligde 2. sırada bulunuyor.

Sezonun geride kalanında 9 galibiyet ve 13 mağlubiyet alan Çankaya Üniversitesi, 9. sırada yer alıyor.

İki ekibin ligin ilk yarısında oynanan mücadelesini Fenerbahçe Alagöz Holding deplasmanda 87-61 kazanmıştı.

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