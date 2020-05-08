Fenerbahçe, borçlarını TL'ye çevirdi!

Fenerbahçe Futbol AŞ, döviz cinsinden finansal borçların Türk Lirası'na çevirildiğini açıkladı.
KAP'a yapılan açıklamada sarı - lacivertli kulübün açık döviz pozisyonunun 62,7 ABD Doları'ndan 58 milyon ABD Doları'na gerildediği belirtildi.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;
"Şirketimiz finansal borçlarının yeniden yapılandırılması çerçevesinde Şubat ayında başlayan görüşme ve işlemler sonucu Türk Lirası'na çevrilen yabancı para borçlarımız 62,7 milyon ABD Dolarına (Ortalama kur 6,91) ve 108,2 milyon Avro'ya (Ortalama kur 7,23) ulaşmış olup finansal borçlarımızda açık döviz pozisyonumuz 58 milyon ABD Doları'na gerilemiştir. "
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KAP'a yapılan açıklamada sarı - lacivertli kulübün açık döviz pozisyonunun 62,7 ABD Doları'ndan 58 milyon ABD Doları'na gerildediği belirtildi.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;
"Şirketimiz finansal borçlarının yeniden yapılandırılması çerçevesinde Şubat ayında başlayan görüşme ve işlemler sonucu Türk Lirası'na çevrilen yabancı para borçlarımız 62,7 milyon ABD Dolarına (Ortalama kur 6,91) ve 108,2 milyon Avro'ya (Ortalama kur 7,23) ulaşmış olup finansal borçlarımızda açık döviz pozisyonumuz 58 milyon ABD Doları'na gerilemiştir. "
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın