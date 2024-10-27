Fenerbahçe - Bodrum FK: Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Sipay Bodrum FK'yı konuk edecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe - Bodrum FK: Muhtemel 11'ler
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27 Ekim 2024 01:01
Son güncelleme 27 Ekim 2024 01:56
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Pazar günü (bugün) sahasında Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Geçen hafta deplasmandaki Samsunspor maçından 2-2 berabere ayrılarak zirvenin 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Manchester United ile 1-1 berabere kaldı.

Ligde oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 17 puan toplayan Jose Mourinho'nun ekibi, haftaya 4. sırada başladı.

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MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Kostic, İsmail, Amrabat, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri

Bodrum FK: Sousa, Üzeyir, Ajeti, Ali, Celutska, Ahmet, Mohammed, Brazao, Seferi, Dimitrov, Puşcaş



FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK 

Fenerbahçe'de Sipay Bodrum FK müsabakası öncesinde 2 sakat, 1 de cezalı futbolcu bulunuyor.

Samsunspor müsabakasında sakatlanan Jayden Oosterwolde ile Cengiz Ünder, bugünkü maçta forma giyemeyecek.

Sarı kart cezalısı olan Brezilyalı futbolcu Fred de takımdaki yerini alamayacak.

SOL BEKTE GÖZLER KOSTIC'TE

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün oynanacak müsabakada sol bekte Kostic'i sahaya sürmeyi planlıyor.

Jayden Oosterwolde'nin sakatlığında UEFA listesinde isimleri yer almayan Kostic ve Levent Mercan'ı Manchester United maçında oynatamayan Portekizli çalıştırıcı, bu bölgede Mert Müldür'e şans vermişti.

İKİ TAKIMIN İLK KARŞILAŞMASI

Fenerbahçe ile Bodrum FK, ilk kez bugün karşı karşıya gelecek.

Geçen sezon Trendyol 1. Lig'de play-off yarışını zirvede tamamlayan Bodrum FK, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanmıştı.

Muğla ekibi, geride kalan 9 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi sonucunda 10 puan topladı.

 
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