içinile büyük ölçüde anlaşma sağladı.Fenerbahçe, pazarlıklaraİki takım arasında kalan teksonraki satıştan pay maddesi oldu.Sassuolo, önemli bir miktardan aşağı indiği için Fenerbahçe'denİtalyanlar,Fenerbahçe ise bu payı vermek istemediğini iletti. İki takım bu maddede anlaşması halinde transfer resmiyet kazanacak.Mert Müldür ile sözleşme şartlarında Fenerbahçe ile anlaşma sağladı ve el sıkıştı. Mert Müldür'ün menajeri Max Hagmayr, çarşamba günü İstanbul'a geldi ve tüm maddelerde uzlaşı sağlandı.Sassuolo'nun 'tamam' demesi halinde Mert Müldür, Fenerbahçe için resmi imzayı atacak.Geçen sezon sakatlığı sebebiyle fazla forma şansı bulamayan Mert Müldür, geçen sezon 3 maçta toplamda 59 dakika süre alabilmişti.Mert Müldür, 4 Nisan 1999 yılında doğdu. Sağ bek pozisyonunda görev yapan Avusturya doğumlu Türk millî futbolcu, Profesyonel kariyerine 2017 yılında Rapid Wien II kulübünde başladı. Daha sonra ise 29 Mayıs 2018 tarihinde Rapid Wien ile 3 yıllık anlaşmaya imza attı. 20 Ağustos 2019'da Müldür, Serie A kulüplerinden US Sassuolo Calcio ile anlaştı. Avusturya'da yaşayan Türk anne ve babanın oğlu olan Mert, millî takım olarak Türkiye'yi seçti. Türkiye millî futbol takımı formasını ilk kez 11 Ekim 2018'de Bosna Hersek'le oynanan ve 0-0 tamamlanan hazırlık maçında giydi. Mert Müldür, profesyonel kariyeri boyunca 116 maça çıkıp 3 gol atmıştır.