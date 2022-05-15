Fenerbahçe, Edremit'ten İstanbul'a gelen sarı-lacivertli taraftarları taşıyan otobüse, Osmangazi Köprüsü yakınlarında Trabzonspor formalı kişiler tarafından bıçaklı, sopalı bir saldırı gerçekleştirildiğini belirterek olayı kınadığını açıkladı.



İşte kulüpten yapılan açıklama;



"Futbol Takımımızın bugün stadımızda oynayacağı Fatih Karagümrük maçını izlemek için Edremit'ten yola çıkan Fenerbahçe taraftarını taşıyan Edremit Derneğimizin otobüsüne, Osmangazi Köprüsü'nde Trabzonspor formalı kişiler tarafından bıçaklı, sopalı bir saldırı gerçekleşmiştir.

Otobüste bulunan, bu saldırıya maruz kalan tüm taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.