Fenerbahçe Beko'da Sertaç Komsuoğlu'na görev

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesinin Sertaç Komsuoğlu olduğunu duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Fenerbahçe Beko'da Sertaç Komsuoğlu'na görev
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17 Eylül 2020 15:56
Fenerbahçe Kulübü, erkek basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesinin Sertaç Komsuoğlu olduğunu duyurdu. 

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Sertaç Komsuoğlu olmuştur. Yeni görevinin Sayın Komsuoğlu'na hayırlı olmasını diliyor, takımımızın zaferlerle dolu bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz." denildi.



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