Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de pazar akşamı oynanacak THY EuroLeague Final Four şampiyonluk maçına çıkacak olan Fenerbahçe Beko, Türkiye'ye basketbolda kulüpler bazında 17. Avrupa kupasını kazandırmaya çalışacak.



Finalde Etihad Arena'da Monaco'yla karşılaşacak sarı-lacivertliler, rakibini yenerse Türk basketbolu THY EuroLeague'nde 4'üncü, toplamda ise 17'nci zaferini yaşayacak.



TÜRKİYE'NİN 16 AVRUPA KUPASI VAR



Türkiye'den basketbolda daha önce erkeklerde Anadolu Efes 3, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Darüşşafaka ve Bahçeşehir Koleji birer kez, kadınlarda ise Fenerbahçe 4, Galatasaray 3, Yakın Doğu Üniversitesi de bir defa Avrupa kupalarında şampiyonluk yaşadı.



Erkeklerde THY EuroLeague'i Anadolu Efes 2, Fenerbahçe 1 kez kazandı. Galatasaray ve Darüşşafaka BTK Avrupa Kupası'nı, Bahçeşehir Koleji FIBA Avrupa Kupası'nı, Beşiktaş ise FIBA EuroChallenge Kupası'nı birer kez kazanma başarısını gösterdi. O zamanki adıyla Efes Pilsen de 1996'da Koraç Kupası'nı alarak Türkiye'ye ilk Avrupa zaferini getirdi.



Kadınlarda ise Fenerbahçe 2, Galatasaray 1 defa Euroleague zaferi yaşadı. Galatasaray ayrıca iki kez, Yakın Doğu Üniversitesi ise bir defa FIBA Avrupa Kupası'nı Türkiye'ye getirdi.



Fenerbahçe Kadın Takımı, ayrıca 2 kez Süper Kupa'yı da kazanarak Türk takımlarının Avrupa'daki kupa sayısını 16'ya çıkardı.



Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı kupası olan THY EuroLeague'de 2017 yılında şampiyon olan Fenerbahçe, Abu Dabi'de yapılacak finali kazanırsa bu organizasyonda ikinci kez kupayı müzesine götürecek.



FENERBAHÇE, AVRUPA'DA 5 KUPA KAZANDI



Fenerbahçe Kulübü, basketbolda Türkiye'ye 5 Avrupa kupası getirdi.



Erkeklerde 2017'de THY EuroLeague zirvesinde yer alan Fenerbahçe, kadınlarda ise Euroleague'i 2023 ve 2024'te, Avrupa Süper Kupası'nı da aynı yıllarda iki kez elde etti.



Fenerbahçe Beko, pazar akşamı kazanırsa Türk basketbolunun Avrupa'daki 17 kupasının 6'sının sahibi olacak.



BU SEZON İKİNCİ AVRUPA KUPASI OLACAK



Fenerbahçe Beko'nunTHY EuroLeague Final Four'dan şampiyonlukla ayrılması durumunda Türk basketbolu, bu sezon ikinci Avrupa kupasına kavuşacak.



Sarı-lacivertli kulübün kadın basketbol takımı Fenerbahçe Opet, sezon başında FIBA Süper Kupası'nı havaya kaldırmıştı.



Fenerbahçe Beko'nun Dörtlü Final'de kupayı kazanması durumunda sarı-lacivertli kulüp, Türkiye'ye bu sezon basketbolda ikinci Avrupa kupasını getirecek.



İLK AVRUPA KUPASI ANADOLU EFES'TEN



Türk basketbolu, ilk Avrupa zaferini 1996'da Anadolu Efes ile yaşadı.



Başantrenör Aydın Örs yönetiminde o zamanki adı Efes Pilsen olan lacivert-beyazlılar, Makedon oyuncusu Petar Naumoski'nin önderliğinde büyük bir başarı elde etti.



Lacivert-beyazlılar, 1995-1996 sezonunda Avrupa'nın iki numaralı kupası olan Koraç Kupası finalinde İtalya ekibi Stefanel Milano'yu geçerek, Türk basketbol tarihinin ilk büyük başarısına imza attı.



