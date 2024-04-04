Fenerbahçe Beko, play-off'u garantiledi

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de play-off'a kalmayı garantiledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko, play-off'u garantiledi
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04 Nisan 2024 23:37
Son güncelleme 04 Nisan 2024 23:49
Basketbol THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, play-off'lara kalmayı garantiledi.

Barcelona'nın Maccabi Playtika Tel Aviv'i 92-89 yenmesiyle ilk 6'ya girmesi kesinleşen 20 galibiyete sahip Fenerbahçe Beko, normal sezonun bitimine iki hafta kala doğrudan play-off bileti aldı.

Bu sonucun ardından 22 galibiyete ulaşan Barcelona ve Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR (21 galibiyet) da adını direkt olarak play-off'lara yazdırdı.

Ayrıca Kızılyıldız'ı 89-86 yenen Olympiakos (21 galibiyet) ve Zalgiris'i 69-66 mağlup eden Monaco (22 galibiyet), doğrudan play-off oynama hakkı elde etti.

Daha önce 26 galibiyetle ligin zirvesindeki Real Madrid, play-off'ları garantileyen ilk takım olmuştu.

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