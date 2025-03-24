Fenerbahçe Beko, play-off bileti için Paris engelini aşmak istiyor!

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde 25 Mart Salı günü Paris Basketbol'u ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko, play-off bileti için Paris engelini aşmak istiyor!
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24 Mart 2025 14:44

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague'nin 31. haftasında 25 Mart Salı günü Fransa'nın Paris Basketbol ekibini ağırlayacak. 

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. 

YENMESİ HALİNDE PLAY OFF'A KALACAK

Son olarak Fransa ekibi Monaco'ya deplasmanda 91-82 mağlup olan sarı-lacivertliler, rakibini mağlup etmesi durumunda ilk 6 sırayı garantileyecek ve adını doğrudan play-off'a yazdıracak.

Ligin geride kalan 30 haftasında 20 galibiyet ve 10 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Beko, haftaya 2. sırada giriyor.

Konuk ekip ise yaşadığı 17 galibiyet ve 13 mağlubiyetle 7. basamakta bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Fransa'da oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 87-83 kazanmıştı.

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