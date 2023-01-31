Fenerbahçe Beko'nun konuğu Olympiakos

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde saat 20.45'te Olympiakos'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko'nun konuğu Olympiakos
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31 Ocak 2023 09:33
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında 31 Ocak Salı günü (bugün) Yunanistan'ın Olympiakos ekibini ağırlayacak. 

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda  saat 20.45'te oynanacak müsabaka, S Sport tarafından canlı yayınlanacak. 

THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 21 maçta 13 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, averajla üçüncü sırada bulunuyor.

Ligde 14 galibiyet ve 7 mağlubiyete sahip Olympiakos ise averajla liderlik koltuğunda oturuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Yunanistan'da oynanan maçı Olympiakos, 94-67'lik skorla kazanmıştı.

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