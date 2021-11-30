Fenerbahçe Beko, Karşıyaka'yı farklı geçti

ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka'yı konuk etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Beko, Karşıyaka'yı farklı geçti
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30 Kasım 2021 22:53
ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 91-69 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, ligde 9. galibiyetini aldı. Pınar Karşıyaka ise 3. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emin Moğulkoç, Ali Şakacı, Ziya Özorhon

Fenerbahçe Beko: Henry 3, Melih Mahmutoğlu 12, Polonara 15, Shayok 3, Booker 17, Metecan Birsen 8, İsmet Akpınar 5, Ekrem Sancaklı, Tarık Biberovic, Ahmet Düverioğlu 10, Şehmus Hazer 15, Pierre 3

Pınar Karşıyaka: Taylor 1, Colson 20, Tyus 12, Burak Can Yıldızlı, Roll 5, Blackmon 7, Yunus Emre Sonsırma 5, Berkan Durmaz 6, Mahir Ağva 8, Can Korkmaz 5

1. Periyot: 29-15

Devre: 48-30

3. Periyot: 71-49


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