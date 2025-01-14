Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Kızılyıldız'a konuk

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 21. haftasında çarşamba günü Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına konuk olacak.



Belgrad Arena'daki karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.



THY EuroLeague'de bir maç eksiği bulunan Fenerbahçe Beko, 19 maçta 12 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor.



Organizasyonda 12 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Kızılyıldız ise 5. sırada bulunuyor. THY EuroLeague'de son olarak Anadolu Efes'e mağlup olan Sırbistan temsilcisi, sonrasında Maccabi Playtika, Barcelona, Baskonia ve Paris Basketbol maçlarını kazanarak 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.



Fenerbahçe Beko, bu sezon THY EuroLeague'de Kızılyıldız'a ilk karşılaşmada 76-57 mağlup olmuştu.



