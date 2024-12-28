Fenerbahçe Beko, ertelenen Paris maçının tarihini açıkladı!

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de ertelenen Paris Basketball maçının 3 Mart'ta oynanacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Beko, ertelenen Paris maçının tarihini açıkladı!
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28 Aralık 2024 14:17
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de ertelenen Paris Basketball maçının 3 Mart'ta oynanacağını duyurdu.

İşte Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklama: 
 "Paris Basketbol ve Fenerbahçe Beko arasında 19 Aralık Perşembe günü (bugün) oynanması planlanan EuroLeague 17. hafta mücadelesi, Paris Basketball takımının yaşadığı salgın dolayısıyla karşılaşmaya çıkabilecek oyuncu sayısının sekizin altına düşmesi ve bu durumda geçerli olan EuroLeague kuralları gereğince ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Karşılaşmanın oynanacağı yeni tarih, Kulübümüz ile istişare edilerek belirlenecek ve EuroLeague tarafından ilerleyen günlerde paylaşılacaktır."

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