Fenerbahçe Beko'dan yeni hamle: Arturs Zagars

Fenerbahçe Beko, serbest konumda bulunan Arturs Zagars için temaslarını sıklaştırdı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe Beko'dan yeni hamle: Arturs Zagars
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11 Eylül 2023 19:31
Fenerbahçe Beko, Brezilya Milli Takımı'nda sakatlanan Raul Neto'nun yerini doldurmak için çalışmalarına hız kazandırdı.

Fransız basınında yer alan habere göre; Sarı-lacivertli ekip Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Arturs Zagars ile temaslarını sıklaştırdı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

23 yaşındaki oyuncunun şu anda serbest konumda olması Fenerbahçe'nin işini kolaylaştırdığı belirtilirken iki tarafın büyük oranda anlaşma sağladığı öne sürüldü.

EN İYİ İKİNCİ 5'E SEÇİLDİ 

Arturs Zagars, FIBA Dünya Kupası'nda Letonya ile gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin oldukça dikkatini çekti. 1.90 metre boyundaki oyun kurucu, turnuvayı 12.4 sayı ve 7.4 asist ortalamalarıyla tamamladı.

Öte yandan başarılı guard, ''turnuvanın en iyi ikinci beşi'' arasında gösterilerek büyük bir başarıya imza atti.

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