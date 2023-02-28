Fenerbahçe Beko, NBA G-League takımlarından Texas Legends'tan ayrıldıktan sonra yeniden Avrupa'ya dönüş yapmaya karar veren Tyler Dorsey transferinde mutlu sona ulaştı.



İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, yakın ilişkilerini de kullanarak Tyler Dorsey'i ikna etti. Yunanistan Milli Takımı için ter döken Birleşik Amerikalı oyuncu Dorsey, milli takımdan koçu Dimitris Itoudis'in çağrısına olumlu yanıt verdi.



Geçtiğimiz yıllarda Avrupa'nın en önemli skorerlerinden biri olarak gösterilen Tyler Dorsey, 1.5 + 1 yıllık sözleşmeyle kendisini Fenerbahçeli yapan imzayı atacak. Birleşik Amerikalı yıldızın, sarı lacivertli kulüpten aylık 200 bin dolar ücret alacağı da öğrenildi.



Tyler Dorsey ile Fenerbahçe Beko dışında Olympiakos ve Monaco da ciddi şekilde ilgileniyordu.



TYLER DORSEY KİMDİR?



Tyler Dorsey, bu sezon Dallas Mavericks'te üç maçta forma şansı buldu. G-League'de Texas Legends ile ise maç başına 21.9 sayı, 4.8 ribaund ve 2.3 asist ortalamaları tutturdu.



Dorsey, EuroLeague kariyerinde ise 100 maça çıktı. 11.4 sayı, 2.5 ribaund, 1.7 asist ve 0.7 top çalma ortalamaları yakaladı.



