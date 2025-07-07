Fenerbahçe Beko'da Dyshawn Pierre ile yollar ayrıldı!

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko, 2020-21 sezonundan bu yana kadrosunda yer alan Dyshawn Pierre ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.Sarı-lacivertli kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı veda mesajında şu ifadelere yer verdi:Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, serbest kalan Dyshawn Pierre'in önceliği kariyerine İstanbul'da devam etmek. Kanadalı oyuncuya birden fazla takımdan ilgi olduğu belirtilirken, şu ana kadar en iyi teklifin Basketbol Şampiyonlar Ligi finalisti Galatasaray MCT Technic'ten geldiği ifade edildi.Oyuncunun adı, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Fibabanka ile de anılmıştı.32 yaşındaki forvet, Fenerbahçe formasıyla hem Türkiye Ligi'nde hem de EuroLeague'de önemli katkılar verdi. Pierre'in yakın dönemde kararını vermesi bekleniyor.Braunschweig, Sassari ve Fenerbahçe Beko'da forma giyen 31 yaşındaki Kanadalı basketbolcu BSL'de lisansı çıkarılmadığı için geçtiğimiz sezon hiç forma giymemişti. Euroleague'de ise 25 maçta ortalama 12.1 dakika süre alırken 3.3 sayı, 2.0 ribaund ile katkı verebildi.