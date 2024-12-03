Fenerbahçe Beko, Baskonia deplasmanında

THY EuroLeague'in 13. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanya temsilcisi Baskonia ile karşı karşıya gelecek.Fernando Buesa Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak. Mücadeleyi Bilyoner TV ve S Sport canlı olarak yayınlayacak.Karşılaşmayı Ilija Belosevic (Sırbistan), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Michele Rossi (İtalya) hakem üçlüsü yönetecek.Fenerbahçe Beko'da Scottie Wilbekin, Devon Hall ve Dyshawn Pierre sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.EuroLeague'in 12. haftasında 6 maçlık serisi Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan EA7 Emporio Armani Milan karşılaşmasında son bulan sarı-lacivertliler, kazanarak yeniden ritim yakalamayı hedefliyor.Bu sezon deplasmanda oynadığı 5 maçı da kazanan ve ligde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, 12 karşılaşmada 9 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertliler, 3 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı.Evinde oynadığı son iki karşılaşmada Anadolu Efes ve AS Monaco'ya kaybeden İspanyol ekibinin ise ligde 12 müsabakada 5 galibiyeti bulunuyor. Baskonia, 7 karşılaşmada da rakiplerine üstünlük kuramadı ve 13. sırada yer aldı."Baskonia, Kaunas'ta 17 sayı geriden gelerek büyük bir galibiyet aldı. Özellikle evlerinde çok tehlikeli bir ekipler. Moneke ve Howard gibi çok yetenekli hücumculara sahipler ve Rogkavopoulos gibi iyi şutörleri var. Rakibimizin ön alandaki oyuncularının atletizmine ve hücum ribaundlarındaki etkinliklerine dikkat etmeliyiz.""EuroLeague'de bir başka çift maç haftasına başlıyoruz. Son karşılaşmamızda istediğimiz oyunu sergileyemedik ve kötü bir sonuç aldı. Bunu telafi etmek istiyoruz. Ancak Baskonia'nın iyi bir koç tarafından çalıştırılan, yetenekli oyunculara sahip bir takım olduğunu biliyoruz. Ribaundlarda etkililer. Özellikle kendi evlerinde iyi oynuyorlar. Geçen hafta Kaunas deplasmanında önemli bir geri dönüşe imza atarak kazandılar. İç sahada çok etkili bir ortam yaratıyorlar ve böyle bir atmosferde kazanmak için 40 dakika boyunca iyi oynamanız gerekiyor. Biz de bunu yapmaya çalışacağız."