Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes final serisinde ikinci maç heyecanı!

ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde 1-0 öne geçen Fenerbahçe Beko, ikinci maçta perşembe günü Anadolu Efes'i ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes final serisinde ikinci maç heyecanı!
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08 Haziran 2022 12:22
ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki play-off final serisinin ikinci maçı perşembe günü yapılacak.

Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

İlk maçta Anadolu Efes'i 85-76 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, seride 1-0 öne geçti.

Toplam üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyonluk kupasını kaldıracağı seride üçüncü karşılaşma, 11 Haziran Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

 

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