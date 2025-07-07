Fenerbahçe, ayrılığı açıkladı: Okan Özkan

Fenerbahçe, Futbol Koordinatörü Okan Özkan'ın görevinden ayrıldığını duyurdu.

calendar 07 Temmuz 2025 19:50 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2025 20:04
Fenerbahçe, ayrılığı açıkladı: Okan Özkan
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Fenerbahçe, Futbol Koordinatörü Okan Özkan'ın görevinden ayrıldığını açıkladı. 

İşte kulüpten yapılan açıklama;

"Kulübümüzde yedi yılı aşkın süredir farklı kademelerde görev alan ve son olarak Futbol A Takımı organizasyonunda Futbol Koordinatörü olarak görev yapan Sayın Okan Özkan, profesyonel görevinden ayrılma kararı almıştır.

Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Sayın Özkan'ın görevden ayrılma talebi kabul edilmiştir. Fenerbahçe'ye farklı kademelerde uzun yıllar hizmet eden Okan Özkan'a, kulübümüze sunduğu katkılar ve emekleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

ÖZKAN'DAN AÇIKLAMA

Ayrılığı sosyal medyadan duyuran Okan Özkan ise yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; 


"Prensipleriniz, bazen sizi bir yere getirirken; bazen bir yerden götürür. Ben bugün gidiyorum.

7 yıl boyunca birçok farklı rolde hizmet etmekten gurur ve onur duyduğum Fenerbahçe'mize profesyonel anlamda veda ediyorum.

İlham verici bir hikayem var. Bir gün detaylı anlatıp spekülasyonlara son vereceğim.

Başta bana fırsat veren başkanımız Ali Y. Koç olmak üzere; beraber çalıştığım arkadaşlarıma, yöneticilerimize, sporcularımıza, hocalarımıza ve son olarak her zaman takımının yanında olan büyük Fenerbahçe taraftarına gösterdiği ilgi alakadan ötürü teşekkür ederim.

Umarım yeni sezon Fenerbahçe'miz için unutulmaz anlarla ve başarılarla dolu olur. Buna yürekten inanıyorum.

Sevgiler, Saygılar."

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