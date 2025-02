Yusuf Akçiçek'in çalımları, Kostic'in bindirmesi ve Dzeko'nun bitirişi 🎯pic.twitter.com/I0deGlcmbi



UEFA Avrupa Ligi eleme turu play-off ilk maçında Fenerbahçe , sahasında Belçika ekibi Anderlecht ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Kadıköy'deki maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Dusan Tadic, 32. dakikada Edin Dzeko ve 57. dakikada Youssef En-Nesyri attı.Fenerbahçe'de ikinci golü atan Dzeko, Dusan Tadic'i geride bırakarak sarı-lacivertli formayla Avrupa kupalarının grup sonrası aşamalarında gol atan en yaşlı isim oldu. (38 yaş 333 gün)Sarı-lacivertli takımda Dusan Tadic'in attığı ilk golde asisti yapan Yusuf Akçiçek, kariyerindeki ilk asisti yaptı.Fenerbahçe, bu sonucun ardından 20 Şubat Perşembe günü Belçika'da oynanacak rövanş maçı öncesi önemli bir avantaj elde etti.Fenerbahçe, ligde pazar günü sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Anderlecht, liginde hafta sonunda Charleroi deplasmanına gidecek.UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Belçika'nın Anderlecht ekibini konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynadıkları Alanyaspor müsabakasının ilk 11'ine göre kadronda 3'ü zorunlu 4 değişiklik yaptı.Deneyimli teknik adam, Alanyaspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Çağlar Söyüncü'yü sakatlık, Levent Mercan ve Oğuz Aydın'ı ise listede olmamaları sebebiyle oynatamazken, Anderson Talisca'yı yedek soyundurdu.Portekizli çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Anderlecht karşısında Sofyan Amrabat, Yusuf Akçiçek, Bright Osayi-Samuel ve Youssef En-Nesyri'yi ilk 11'de görevlendirdi.Anderlecht karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'ı görev veren Mourinho, savunma üçlüsünü Milan Skriniar, Sofyan Amrabat ve Yusuf Akçiçek'ten oluşturdu. Kanatlarda Bright Osayi-Samuel ile Filip Kostic oynarken, orta sahada Fred Rodrigues ile Sebastian Szymanski görevlendirildi. Hücumda ise Dusan Tadic'in önünde Edin Dzeko ile Youssef En-Nesyri forma giydi.Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Şükür Toğrak, Mert Hakan Yandaş, Anderson Talisca, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin ve Cenk Tosun ise yedek soyundu.Fenerbahçe Teknik Direkötür Jose Mourinho, yedek kulübesine geri döndü.Olimpik Lyon maçının ikinci yarısına geç çıkılması nedeniyle UEFA'dan ceza alan Portekizli çalıştırıcı, bu nedenle Midtjylland maçında yedek kulübesinde yer alamamıştı.Fenerbahçe, Anderlecht karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Dominik Livakovic, Alexander Djiku, İsmail Yüksek ve Çağlar Söyüncü zorlu müsabakada görev alamadı.Fenerbahçe'nin milli savunmacısı Mert Müldür, 26 gün sonra kadroya döndü.En son ligin 20. haftasında 19 Ocak'ta Adana Demirspor maçında forma giyen Mert Müldür, sakatlığı nedeniyle ikisi Avrupa Ligi, biri Türkiye Kupası, üçü lig olmak üzere 6 maçta takımı yalnız bırakmıştı.Fenerbahçe'nin tecrübeli sağ beki Bright Osayi-Samuel, 5 maç sonra ilk 11'de görev aldı.Ligde 3 ve kupada 1 maçta ilk 11'de görev yapamayan deneyimli futbolcu, Midtjylland müsabakasında cezası nedeniyle oynayamadı.Son olarak 23 Ocak'ta Olimpik Lyon karşısında ilk 11'de forma giyen Osayi-Samuel, 5 maç sonra ilk 11'de top koşturdu.Fenerbahçe-Anderlecht müsabakasına medya yoğun ilgi gösterdi.Karşılaşmayı 16'sı yabancı 224 basın mensubu takip etti.Fenerbahçe, taraftarının da verdiği destekle birlikte Anderlecht karşısında mücadeleye baskılı başladı.Fenerbahçe, 10. dakikada gole çok yaklaştı. Bu dakikada Yusuf Akçiçek'in kafa vuruşu, kalecinin de müdahalesiyle direkten dışarıya gitti.Fenerbahçe, Yusuf'un pozisyonundan bir dakika sonra ise golü buldu. Bu dakikada soldan Filip Kostic'in ortasında Yusuf Akçiçek kafayı vurdu. Dusan Tadic, Yusuf'un kafa vuruşunu kafayla tamamladı ve topu ağlara gönderdi.Fenerbahçe ile Anderlecht arasındaki mücadelede iki takım da penaltı itirazlarında bulundu.Anderlecht, karşılaşmanın 27. dakikasında penaltı bekledi.Bu dakikada Huerta'nın soldan ortasında top ceza sahasındaki Fred'den geri döndü. Belçikalı oyuncular, Fred'in elle oynadığı yönünde penaltı itirazında bulundu.Hakem Nikola Dabanovic, VAR'dan gelen uyarının oyunun durmasını istedi. Kısa süreli beklemenin ardından hakem Nikola Dabanovic, oyunun devam etmesini istedi.Fenerbahçe, Anderlecht ile sahasında karşı karşıya geldiği maçta bir pozisyonda penaltı itirazında bulundu.Sarı-lacivertlilerde Osayi Samuel, 34. dakikada Huerta'nın müdahalesiyle rakip ceza sahasında yerde kaldı.Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet, bu pozisyonda penaltı itirazında bulundu.Hakem Nikola Dabanovic, VAR incelemesi nedeniyle oyunun hemen başlamamasını istedi. Hakem Dabanovic, daha sonra oyunun devam etmesini istedi.Fenerbahçe, karşılaşmanın 42. dakikadasında ikinci golü buldu.Bu dakikada Kostic, soldan topu taşıdı ve ceza yayındaki Edin Dzeko'yu gördü. Dzeko'nun vuruşu savunmadan döndü, dönen topu tamamlayan Bosnalı golcü, fileleri buldu ve durumu 2-0 yaptı.Dzeko, Dusan Tadic'i geride bırakarak sarı-lacivertli formayla Avrupa kupalarının grup sonrası aşamalarında gol atan en yaşlı isim oldu (38 yaş 333 gün)Fenerbahçe, Anderlecht karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ikinci yarının başında hamle yaptı. Fenerbahçe'de Osayi Samuel ikinci yarının başında kenara geldi ve Mert Müldür, oyuna dahil oldu.Fenerbahçe, 57. dakikada Youssef En-Nesyri ile farkı üçe çıkardı.Bu dakikada Sebastian Szymanski'nin soldan ortasında penaltı noktası üzerinden iyi yükselen En-Nesyri, takımının üçüncü golünü attı.Fenerbahçe, 59. dakikada bir kez daha gole yaklaştı. Soldan gelen ortaya iyi yükselen Yusuf Akçiçek'in kafa vuruşu, direkten geri döndü..Fenerbahçe'de ikinci golü atan Edin Dzeko, 75. dakikada yerini Anderson Talisca'ya bıraktı. Fenerbahçe tribünleri, oyundan çıktığı sırada Dzeko'ya büyük destek verdi.Karşılaşmanın kalan dakikalarında Fenerbahçe, Anderlecht karşısındaki üstünlüğünü korudu ve maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.11. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Kostic'in soldan kullandığı ortada, savunmanın uzaklaştırmak istediği top yine Kostic'te kaldı. Bu futbolcunun ortasında Yusuf Akçiçek'in kafayla indirdiği topu, Tadic kale sahası içinde kafayla filelere gönderdi.24. dakikada Anderlecht tehlikeli geldi. Sağdan kazanılan köşe vuruşunu Augustinsson kullandı. Bu futbolcunun kale sahasına gönderdiği ortada Adryelson kafayı vurdu, uzanarak topu çıkartan İrfan Can Eğribayat gole izin vermedi.Fenerbahçe, maçın ilk yarısını 2-0 önde bitirdi.50. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Filip Kostic'in kale sahasına ortasında iyi yükselen En-Nesyri, kafayı vurdu ancak kaleci Coosemans topu çıkartarak gole engel oldu.59. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Kostic'in ceza sahasına yaptığı ortada Yusuf Akçiçek kafayı vurdu ancak yan direğe çarpan meşin yuvarlağı, kaleci Coosemans uzaklaştırdı.68. dakikada Anderlecht tehlikeli geldi. Sardella'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Leoni, müsait pozisyondaki Huerta'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza yayı kenarından çektiği şutta, kaleci İrfan Can Eğribayat uzanarak topu kornere tokatladı.78. dakikada Talisca, soldan atağa katılan Kostic'e pasını verdi. Bu futbolcu soldan ceza sahasına girer girmez sert vurdu, kaleci Coosemans uzanarak topu kornere gönderdi.Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.ÜlkerNikola Dabanovic, Vladan Todorovic, Srdan Jovanovic (Karadağ)İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel (Dk. 46 Mert Müldür), Skriniar, Yusuf Akçiçek, Kostic, Szymanski, Fred, Amrabat, Tadic (Dk. 86 Mert Hakan Yandaş), En-Nesyri (Dk. 90 Cenk Tosun), Dzeko (Dk. 75 Talisca)Coosemans, Sardella, Hey, Adryelson, Augustinsson, De Greef (Dk. 86 Angulo), Dendoncker, Leoni, Huerta (Dk. 73 Edozie), Stroeykens (Dk. 63 Hazard), Vazquez (Dk. 63 Dolberg)Dk. 11 Tadic, Dk. 42 Dzeko, Dk. 57 En-Nesyri (Fenerbahçe)Dk. 8 Huerta (Anderlecht), Dk. 29 Osayi-Samuel, Dk. 45 Amrabat (Fenerbahçe)