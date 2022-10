Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. hafta maçında sahasında AEK Larnaca ile karşı karşıya geldi.



Kadıköy'de oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, baştan sona rakibine üstünlüğünü kabul ettirirken, sahadan da 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Michy Batshuayi ve 79. dakikada Rafael Mamas (kendi kalesine) kaydetti.



Bu sonucun ardından Fenerbahçe, gruptaki puanını 7'ye çıkardı. Sarı-lacivertliler ayrıca grupta averaj farkıyla liderliğe yükseldi. AEK Larnaca ise 3 puanda kaldı.



Grubun 4. haftasında Fenerbahçe, AEK Larnaca ile bu kez deplasmanda karşılaşacak.



JORGE JESUS'TAN 6 DEĞİŞİKLİK



UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. maçında AEK Larnaca'yı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, ligde son oynadıkları Beşiktaş derbisinin ilk 11'ine göre rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıktı.



Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada 6 farklı ismi ilk 11'de değerlendirirken, 4'lü savunma düzenini tercih etti.



Beşiktaş maçına ilk 11'de başlayan Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Joao Pedro ve Enner Valencia'yı yedek soyunduran tecrübeli çalıştırıcı, Willian Arao'yu ise kadroya almadı.



Deneyimli teknik adam, bu isimlerine yerine ise Bright Osayi-Samuel, Ezgjan Alioski, İsmail Yüksek, Emre Mor, Diego Rossi ve Michy Batshuayi'yi 11'de değerlendirdi.



Sarı-lacivertlilerde ayrıca İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Arda Güler ve Miha Zajc yedekler arasında yer aldı.



ARAO RİSKE EDİLMEDİ



Fenerbahçe'nin tecrübeli orta sahası Willian Arao, AEK Larnaca karşısında riske edilmedi.



Sarı-lacivertlilerde maçın son antrenmanında yer alamayan Arao'nun kas ağrısının bulunduğu öğrenildi.



Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren Luan Peres, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş da AEK Larnaca karşısında takımlarını yalnız bıraktı.



TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ



Fenerbahçeli taraftarlar, bu sezon her maçta olduğu gibi AEK Larnaca maçına da yoğun ilgi gösterdi.



Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın hafta içinde ve geç saatte oynanmasına rağmen stadın tamamına yakınını doldurdu.



Taraftarlar, müsabaka öncesi futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak onlara sevgi gösterisinde bulundu.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



10. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Lincoln Henrique'nin şutunda, meşin yuvarlak kaleciden sekti. Ceza sahası sol çaprazında topu önünde bulan Alioski'nin gelişine şutunda, kaleci Piric meşin yuvarlağı kontrol etti.



17. dakikada Lincoln Henrique'nin ara pasıyla savunma arkasına sarkan Rossi'nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda, top kalecide kaldı.



26. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Rossi'nin savunma arkasına pasına hareketlenen Batshuayi'nin, kaleciyle karşı karşıya durumda bekletmeden şutunda top ağlarla buluştu: 1-0



35. dakikada orta alandan presle rakipten topu kapan İsmail Yüksek'in sağ kanattan verdiği ara pasla, ceza sahası önünden savunma arkasına sarkan Emre Mor topla buluştu. Bu oyuncunun karşı karşıya vuruşunda meşin yuvarlağı aleci çeldi.



Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





50. dakikada ilk ciddi atak Fenerbahçe'den geldi. Ceza sahası önünde topla buluşan Crespo'nun şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.



52. dakikada ceza sahası içinde Rossi'nin pasını iyi değerlendiren Osayi-Samuel'in sağ çaprazdan dönerek vuruşunda, top sağ kale direği yanından auta çıktı.



55. dakikada Rossi'nin pasında topla buluşan Emre Mor, ceza sahası sağ çaprazından rakibini çalımla geçerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun yerden sert vuruşunda, sağ kale direğine çarparak oyun alanına dönen meşin yuvarlağı kaleci kontrol etti.



65. dakikada Fenerbahçe savunma oyuncusu Alioski'nin hatalı geri pasında koşarak topa yetişen Faraj, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası önünde aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



79. dakikada sarı-lacivertliler farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Rossi'nin havadan ortaladığı top, karambolde savunma oyuncusu Mamas'ın ayaklarına çarparak filelere gitti: 2-0



81. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasında topla ceza sahası önünde buluşan Rossi, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı aşırtmak istedi. Kaleci topa sahip oldu.



89. dakikada sol çaprazdan İrfan Can Kahveci'nin pasıyla topla buluşan Arda Güler'in rakibi geçerek sol ayakla vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci zorlukla çeldi.



Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve maç Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: Ülker



Hakemler: Chris Kavanagh, Daniel Cook, Harry Lennard (İngiltere)



Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel (Dk. 72 Ferdi Kadıoğlu), Gustavo Henrique, Szalai, Alioski, İsmail Yüksek, Crespo, Lincoln Henrique (Dk. 72 Valencia), Emre Mor (Dk. 72 İrfan Can Kahveci) , Rossi (Dk. 87 Serdar Aziz), Batshuayi (Dk. 88 Arda Güler)



AEK Larnaca: Piric, Rosales, Milicevic, Tomovic, Garcia, Oier Sanjurjo (Dk. 69 Naoum), Mamas, Luis Gustavo (Dk. 80 Trickovski), Faraj, Altman (Dk. 70 Olatunji), Lopes (Dk. 80 Pons)



Goller: Dk. 26 Batshuayi, Dk. 79 Mamas (kendi kalesine) (Fenerbahçe)



Sarı kartlar: Dk. 9 Oier Sanjurjo, Dk. 12 Faraj, Dk. 39 Altman (AEK Larnaca), Dk. 39 Osayi-Samuel, Dk. 45+2 Lincoln Henrique (Fenerbahçe)





