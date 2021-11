UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında Belçika ekibi Royal Antwerp ile temsilcimiz Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Bosuilstadion'da oynanan mücadeleyi temsilcimiz Fenerbahçe 3-0'lık skorla kazandı.



Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Mert Hakan Yandaş, 16. dakikada Max Meyer ve 29. dakikada Mergim Berisha kaydetti. Max Meyer'in golünde asisti yapan Berisha, maçın yıldızı oldu.



Avrupa'da 6 maç sonra deplasmanda kazanan Fenerbahçe, puanını 5'e yükseltti. Avrupa'da oynadığı son 5 maçta mağlup olan Antwerp ise 1 puanda kaldı.



Fenerbahçe, gruptaki bir sonraki maçında Olympiakos ile kritik bir maça çıkacak. Antwerp ise Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek.



GRUPTA PUAN DURUMU



10 - Eintracht Frankfurt

6 - Olympiakos

5 - Fenerbahçe

1 - Antwerp



VITOR PEREIRA ROTASYON YAPTI



Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, rotasyon yaparak maça başladı. Kalede Berke, savunma üçlüsünde Tisserand, Kim Min-Jae ve Filip Novak yer aldı. Orta sahada Osayi-Samuel, Sosa, Mert Hakan ve Ferdi Kadıoğlu görev alırken, ileri 3'lünün sağında İrfan Can, solunda Max Meyer, uçta ise Mergim Berisha oynadı.



FREY VE SAMATTA, FENERBAHÇE'YE KARŞI SAHADA



Antwerp ise 4-2-3-1 formatıyla oynadı. Kalede Butez, savunmada Batalle, Almeida, De Laet ve Vines; orta ikilide Yusuf ve Verstraete, önlerindeki üçlüde Gerkens, Fischer ve Benson, forvette ise Fenerbahçe'nin eski hücumcusu Michi Frey oynadı. Mbwana Samatta ise sonradan oyuna dahil oldu.



MERT HAKAN YANDAŞ'DAN FÜZE!



Mücadele, Antwerp'in ataklarıyla başladı. Fischer, Frey ve Batalle'nin şutları sonrası golü bulan taraf ise Fenerbahçe oldu.



9. dakikada İrfan Can, kısa pasını ceza sahası yayı civarındaki Mert Hakan'a gönderdi. Topu kontrol eden Mert Hakan, 20 metre mesafeden çok düzgün ve etkili bir vuruş yaparak fileleri havalandırdı.



MEYER - BERISHA: İKİNCİ GOL!



1-0'dan sonra da Antwerp ataklar yaparken Fenerbahçe bir kez daha kontratakla golü buldu.



16. dakikada Max Meyer'den topu alan Mergim Berisha, çok iyi bir duvar pası yaptı. Topu önünde bulan Meyer ceza sahası içine girdi ve yerden düzgün bir vuruşla uzak direk dibine topu yollayarak farkı 2'ye çıkardı.



MERGIM BERISHA'DAN MÜTHİŞ VOLE!



2-0'dan sonra Antwerp, oyun disiplinini kaybetti ve Fenerbahçe üst üste ataklar yapmaya başladı. Rakibinin bu görüntüsünü cezalandıran Fenerbahçe, 29'da 3. golü buldu.



Üst üste organiza paslaşmalar sonrası, ceza sahası içinde İrfan Can'ın akıl dolu kısa pasıyla topla buluşan Mert Hakan Yandaş altıpasın yanından arka direğe ortasını yaptı. Bu topa hareketlenen Mergim Berisha yarım vole vurdu ve bu şık şutunda top ağlarla buluşturdu.



SOYUNMA ODASINA RAHAT GİTTİ



Fenerbahçe, ikinci yarının kalan 15 dakikalık bölümünde iyi savunma yaptı. Filip Novak'ın kritik müdahalesiyle öne çıktığı bu bölümde temsilcimiz oyunu kontrol altında tutarak soyunma odasına farklı üstünlükle gitti.



FENERBAHÇE OYUNU KONTROL ALTINDA TUTTU



İkinci yarıda Fenerbahçe, savunma güvenliğini ön planda tutarak başladı. Antwerp ise Fenerbahçe'nin dikkatli savunması karşısında pozisyon bulamadı.



Gidişatı değiştirmek isteyen Anteerp cephesi, 46'da Yusuf yerine Dessoleil, 61'de Fischer yerine Samatta, Benson yerine Miyoshi, 68'de Gerkens yerine Dwomoh'u oyuna sürdü. Skoru alan Fenerbahçe'de ise günün başarılı isimleri İrfan Can ve Mert Hakan yerine Rossi ve Zajc oyuna dahil oldu.



Antwerp ikinci yarıda pozisyon bulamazken, Fenerbahçe ise Rossi ile karşı karşıya pozisyonda direğe takıldı, Zajc ile net bir fırsattan yararlanamadı.



FENERBAHÇE KRİTİK 3 PUANI KAZANDI



Fenerbahçe, 'tamam ya da devam' anlamını taşıyan bu maçta iyi oyun ve 3 golle 3 puanı alarak gruptan çıkma şansını sürdürdü ve 3. olursa da UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gitme şansını çok artırdı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



9. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ taraftan İrfan Can'ın pasıyla ceza yayının gerisinde topla buluşan Mert Hakan'ın şutunda top filelerle buluştu: 0-1.

17. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Berisha'nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Meyer, topu ağlara gönderdi: 0-2.

29. dakikada Fenerbahçe 3. golü buldu. İrfan Can ile kısa paslaşmalar yapan Mert Hakan, ceza sahasına girdikten sonra arka direkte müsait durumdaki Berisha'yı gördü. Berisha'nın gelişine vole vuruşunda top filelere gitti: 0-3.

32. dakikada soldan ceza sahasına giren Osayi-Samuel'ın yerden pasında arka direkte Ferdi Kadıoğlu'nun şutunda savunma topu çizgiden çıkardı.

37. dakikada Sosa'nın hücum yönünün sağından kullandığı kornere altıpas önünde iyi yükselen Min-jae'nin kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.



İKİNCİ YARIDAN DETAYLAR BİRAZDAN...





