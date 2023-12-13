Fenerbahçe, ASVEL'E kaybetti

Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ASVEL'e 89-81 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe, ASVEL'E kaybetti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Aralık 2023 00:23
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, A Grubu'nda Fransa'nın LDLC ASVEL Feminin ekibine deplasmanda 89-81 yenildi.

Fransa'nın Lyon kentinde oynanan maçın ilk çeyreğini 25-21 önde kapatan sarı-lacivertli ekip, devreye ise 45-45 eşitlikle girdi.

Maçın üçüncü çeyreği dengeli oyunla 67-66 ASVEL'in üstünlüğü ile geçilirken son çeyrekte farkı açan Fransız ekibi maçtan da 89-81 galip ayrıldı.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler, grupta 9. maçında ilk yenilgisini yaşadı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery